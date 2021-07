München - Der Fall um Buccaneers-Rookie Cameron Kinley schlug zwischenzeitlich so hohe Wellen, dass sogar US-Präsident Joe Biden in die Sache involviert wurde. Einem Bericht zufolge könnte sein Traum von der NFL nun bald doch in Erfüllung gehen.

Kinley machte Abschluss am Navy-College

Der Cornerback spielte nicht für ein typisches US-College, sondern für das Football-Team der US-Navy. Wer an der Naval Academy studiert, muss sich für fünf Jahre Militärdienst verpflichten und bekommt dafür die Ausbildung finanziert. Dennoch gab es in der Vergangenheit immer wieder Ausnahmen, die eine Profikarriere trotz Militärverpflichtung möglich machten.

Wie "FOX News" nun berichtet, kann Kinley schon in Kürze mit einer eben solchen Ausnahme rechnen. So soll er von Verteidigungsminister Lloyd Austin höchstpersönlich die Erlaubnis zur Teilnahme am Training Camp erhalten. Ob er sich hier für einen Platz im 53-Mann-Kader empfehlen kann oder doch zur Navy zurückkehrt, bleibt abzuwarten.

Auch der umstrittene republikanische Senator Marco Rubio schaltete sich zwischenzeitlich in die Angelegenheit ein. "Herr Kinley will sein Engagement für die Navy nicht beenden. Er möchte den Dienst an unsere große Nation auf einer der größten Bühnen des Landes promoten. Ich bitte sie, dieses Unrecht zu korrigieren", schrieb er in einem Brief an Präsident Biden, nachdem Kinley der NFL-Traum zunächst verwehrt worden war.

