Foxborough/München - Jetzt ist es offiziell! Die New England Patriots laufen in der kommenden Spielzeit mit neuen Trikots auf. Das kündigte die Franchise in einem Teaser auf ihren sozialen Plattformen an. Wie die neuen Leibchen genau aussehen werden, verraten die Patriots am 20. April.

New uniforms: Patriots Day 2020 pic.twitter.com/mpXSoTqT5n — New England Patriots (@Patriots) April 17, 2020

"Etwas altes, neues, geliehenes und blaues". Das sind die Hinweise, die die Patriots in dem Video über die neuen Trikots preisgeben.

Für weitere Details müssen sich alle Pats-Fans bis Montag gedulden. Das Datum hat New England nicht zufällig ausgewählt, denn der 20. April ist im Bundesstaat Massachusetts, in dem die Patriots beheimatet sind liegt, ein Feiertag. Der "Patriots' Day" erinnert an die ersten Schlachten des amerikanischen Unabhängigkeitskriegs.

Damit sind die Patriots nach den Cleveland Browns, Atlanta Falcons und den Tampa Bay Buccaneers das vierte Team, das 2020 mit neuen Trikots auflaufen wird.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.