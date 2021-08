München - Das Football-Abenteuer des deutschen Profis Chris Ezeala geht in das nächste Kapitel. Der ehemalige NFL-Profi von den Baltimore Ravens ist nun beim kanadischen Team Saskatchewan Roughriders angekommen.

Beim "Global Draft" der Canadian Football League (CFL) wurde er im Frühjahr an fünfter Stelle ausgewählt. "Ich wurde von den Coaches angeschrieben, dass sie mich gedraftet haben, dass ich ein Teil des Teams bin und nun entscheiden kann, ob ich dorthin komme oder nicht", gab er damals an.

Nun meldete sich der gebürtige Münchner in seiner Instagram-Story aus dem Stadion der Roughriders, dem Mosaic Stadium, und schrieb, dass mit seiner Familie alles gut gelaufen sei und er sich nun auf den neuen Karriereabschnitt freue.

In einem Interview mit ran Anfang März klang Ezeala noch nicht so überzeugt von dem CFL-Projekt. Sich für drei Jahre zu verpflichten, sei ihm zu lang - schließlich wolle er auf lange Sicht wieder in die NFL kommen. "Hätte ich mich für den normalen CFL Draft angemeldet, wäre das anders gewesen. Ich bin also in die falsche Kategorie gerutscht."

Chris Ezeala: Das langfristige Ziel ist die NFL

Was genau sich nun geändert hat, ist noch nicht ganz klar. Dass das langfristige Ziel jedoch weiterhin die NFL ist, dürfte selbstverständlich sein.

Spielpraxis konnte er im Frühjahr in der European Football League (EFL) sammeln.

Für die Cologne Centurions absolvierte er drei Spiele, sah sich jedoch danach aus familiären Gründen gezwungen, die Spielzeit vorzeitig abzubrechen.

