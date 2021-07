München/Green Bay - Das dominierende Thema in dieser NFL-Offseason war Aaron Rodgers. Nicht nur in Green Bay, sondern in Wisconsin, den USA und der gesamten Welt der NFL.

Dabei wurde jedoch ein Mann völlig vernachlässigt: Wie geht es dabei Jordan Love, seinem designierten Nachfolger? Der First Round Pick aus dem Jahr 2020 hatte sich Hoffnungen gemacht auf den Platz als Starter. Die haben sich nun für mindestens das kommende, wahrscheinlich aber sogar für zwei Jahre zerschlagen.

Vertrauen die Packers Love überhaupt?

Aaron Rodgers ist was Qualität angeht über jeden Zweifel erhaben. Er ist nicht völlig umsonst der MVP der Liga. Freilich, er hat den Respekt verdient, im Herbst seiner Karriere über sich selbst entscheiden zu können.

Doch über den Gemütszustand von Jordan Love spricht niemand. Die ganze Priorisierung der Packers lag in diesem Sommer auf der Personalie Aaron Rodgers. Am Ende fügten sich alle Verantwortlichen den Wünschen ihres Superstars. Man hätte ihm einen unterschrieben Blanko-Vertrag vorlegen und sagen können "Schreib rein was du willst, Hauptsache du bleibst."

Das spricht nicht gerade dafür, dass die Organisation Backup Love, der ja offenkundig als Rodgers-Erbe gedraftet wurde, vertrauen würden. Man fügt sich dem amtierenden MVP völlig. Das alles, damit man nicht mit Love antreten muss?