München - Mit dem Spiel Patriots vs. Buccaneers und der damit verbundenen Rückkehr von Tom Brady nach New England wartet am vierten NFL-Spieltag ein wahrer Hammer. Bereits im Vorfeld wird viel über die Partie diskutiert.

So hat sich unter anderem der Vater von Tom Brady im "Patriots Talk"-Podcast geäußert und über den Abschied seines Sohnes aus New England gesprochen: "Belichick wollte ihn loswerden, und im vergangenen Jahr hat er [50] Touchdowns geworfen. Ich denke, das ist ein ziemlich gutes Jahr." Zudem antwortete er auf die Frage, ob sein Sohn genauso denkt: "Verdammt richtig!"

Brady nimmt zu Aussagen seines Vaters Stellung

Nun hat sich auch der Quarterback zur Thematik geäußert und zu den Aussagen seines Vaters im "Let's Go"-Podcast humorvoll Stellung bezogen. "Ich habe eine Erklärung vorbereitet, die ich abgeben will, und das ist wirklich alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe", so der 44-Jährige.

"Die Äußerungen von Thomas Edward Brady, einem 77-jährigen Geschäftsführer einer Versicherungsgesellschaft, der es besser wissen sollte, spiegeln nicht notwendigerweise die Ansichten oder Positionen seines Sohnes Thomas Edward Patrick Brady, Jr. wider. Sollte Tom Sr. sich also weiterhin ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung für seinen Sohn einsetzen, behält sich der Junior das Recht vor, ihn gegen seinen Willen in ein Heim zu stecken. Das ist alles, was ich zu sagen habe", witzelte der siebenmalige Super-Bowl-Sieger.

Wenig später fand TB12 dann zudem ernstgemeinte, lobende Worte für Brady Sr.

"Ich habe den tollsten Vater der Welt. Er ist der liebevollste, fürsorglichste und ehrlichste Mann der Welt, und ohne ihn wäre ich nie in der Lage, in der ich jetzt bin. Er ist da und unterstützt mich, ob ich gewinne oder verliere. Er war Jahr für Jahr auf dem Feld und hat mich unterstützt. Er ist mein größter Unterstützer."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.