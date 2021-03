München - In der NFL tut sich nicht nur in Sachen Spielerwechsel viel, auch die Liga zurrt eine Entscheidung nach der anderen fest.

So hat die beste Football-Liga der Welt ihre TV-Verträge mit den derzeitigen US-Rechteinhabern bis 2033 verlängert - eine kräftige Erhöhung der TV-Gelder inklusive. Und auch in Sachen Spielplan geht es voran. Denn zum ersten Mal seit 1978 wird die NFL laut US-Medien die Anzahl der Partien in der Regular Season für die kommende Spielzeit erhöhen - von von 16 auf 17. Bis 1977 waren es 14 reguläre Partien pro Team.

Liga-Treffen Ende März soll Entscheidung über mehr Spiele bringen

Commissioner Roger Goodell erklärte dazu, dass die Abstimmung darüber auf der Tagesordnung für das Liga-Treffen steht, das für Ende des Monats angesetzt ist. Die einzige noch zu klärende Frage ist dabei, ob es zwei oder drei Preseason-Spiele geben wird.

Mit größter Wahrscheinlichkeit wird sich die Liga aber auf drei Spiele festlegen, um die Gesamtzahl der Partien bei 20 zu belassen. Zuvor hatte es 16 Regular-Season-Spiele und vier in der Preseason gegeben. Mit dem 17-und-3-Modell halten sich die Verantwortlichen zudem die Möglichkeit offen, die reguläre Saison irgendwann auf 18 Partien zu erweitern.

