München - Dank der neuen TV-Deals erhält die NFL in Zukunft zehn Milliarden US-Dollar pro Jahr von den übertragenden Sendern. Auch der Streaming-Service "Amazon Prime" soll dabei in Zukunft eine größere Rolle spielen - und könnte einen eigenen Spieltag erhalten.

Entzerrung der Spieltage weiter wahrscheinlich

Während rund um Thanksgiving am vierten Donnerstag im November bereits ein Teil der Spiele am US-Feiertag selbst ausgetragen werden, könnte die NFL in naher Zukunft einen Schritt weiter gehen und auch am darauffolgenden Freitag ein besonderes Spiel der Regular Season ansetzen.

Hintergrund ist hierbei ein Deal mit dem Streaming-Dienst "Amazon Prime", der ab 2023 das "Thursday Night Game" exklusiv auf seiner Plattform übertragen soll. Da einen Tag nach Thanksgiving mit dem "Black Friday" der größte Shopping-Tag der Welt stattfindet, soll Amazon hier ein exklusives NFL-Spiel erhalten.

Kraft bringt "Black Friday" als Spieltag ins Gespräch

"Amazon wollte mehr von uns, da sie ohnehin schon einen großen Teil an Ressourcen investieren, damit dieser Deal klappt", erklärte Patriots-Besitzer Robert Kraft, der die Verhandlungen seitens der NFL führte. "Wer weiß, vielleicht tragen wir bald ein Spiel am Black Friday aus, ihr größter Verkaufstag des Jahres", fuhr Kraft fort.

Mit einer reinen Übertragung via Stream würde die NFL auch das Übertragungsverbot von Spielen an Freitagen und Samstagen umgehen. Dieses besteht, da zu dieser Zeit in den Vereinigten Staaten der Übertragung von College-Spielen nichts im Weg stehen darf.

