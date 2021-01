Pittsburgh/München - Rache ist bekanntlich süß, dachten sich auch die Cleveland Browns nach ihrem spektakulären 48:37-Sieg in der Wild Card Round der NFL Playoffs bei den Pittsburgh Steelers.

Bereits vor der Partie wurde fleißig ausgeteilt. Steelers-Receiver JuJu Smith-Schuster antwortete auf die Frage, ob er in diesem Jahr eine andere Energie seitens der Browns spüre: "Sie sind immer noch die gleichen Browns, gegen die wir jedes Jahr gespielt haben", sagte der 24-Jährige bei "ESPN".

"Sie sind eine kleine graue Maus. Sie haben ein paar gute Spieler in ihrem Team, aber am Ende des Tages: die Browns sind die Browns", trieb es der Wide Receiver, dessen Vertrag in Pittsburgh nach der aktuellen Saison ausläuft, auf die Spitze - und wird nun bestraft.

Mayfield lässt schnelles Karma walten

Bei der Playoffs-Pleite war Smith-Schuster (13 Catches für 157 Yards und einen Receiving-Touchdown) zwar noch einer der bessere Steelers-Akteure, trotzdem ist die Saison nach dem Spiel beendet. Und die Browns revanchieren sich.

Relativ schnelles Karma ließ Clevelands Quarterback Baker Mayfield nach dem sensationellen Sieg (erster Playoffs-Sieg der Browns seit 1994) walten.

Auf dem Weg in die Katakomben des Heinz Field schrie der 25-Jährige wiederholt: "Browns is the Browns", und hielt Smith-Schuster damit den Spiegel vor.

Corvette Dance fliegt Smith-Schuster um die Ohren

Bereits in den Schluss-Sekunden setzten einige Browns-Profis an der Seitenlinie zum sogenannten "Corvette Dance" an, den Smith-Schuster bis vor wenigen Wochen noch vor jedem Spiel auf dem gegnerischen Logo zelebrierte.

In der Kabine ging die Party dann erst richtig los. Running Back Kareem Hunt setzte in den Sozialen Medien zum Tanz an. Und auch er wollte die Steelers nochmal wissen lassen, wer die Partie für sich entschieden hat.

"The Browns gonna be the Browns", schrie der 25-Jährige zu Beginn des Videos in die Kamera um dann zum Corvette Dance auszuholen.

In der Divisional Round treffen die Cleveland Browns nun am kommenden Wochenende auf den amtierenden Champion - die Kansas City Chiefs (am Sonntag ab 20:45 Uhr live auf ProSieben und ran.de).

Für Karma gibt es im Duell gegen Pat Mahomes und die Chiefs bisher keinen Platz. Aber auch rein sportlich haben die Browns ihr Selbstbewusstsein gestärkt.

