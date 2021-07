München - Im Frühjahr 2020 ging die XFL unter der Führung von WWE-Boss Vince McMahon an den Start.

Mit einigen ehemaligen NFL-Spielern ausgestattet, sollte sich die Liga auf lange Sicht als unterklassige Alternative zur NFL entwickeln. Unbekanntere Spieler sowie Undrafted Rookies hätten hier während der NFL-Offseason die Möglichkeit gehabt, sich den Scouts zu präsentieren.

Aufgrund der Corona-Pandemie und fehlenden Einnahmen wurde das gut aufgenommene Projekt bereits nach fünf Spieltagen schon wieder eingestampft. Eine Investorengruppe, der unter anderem US-Superstar Dwayne "The Rock" Johnson angehört, übernahm die Liga für 15 Millionen US-Dollar von McMahon.

Start 2023: Keine Kooperation zwischen XFL und CFL

Wie die Liga nun bekannt gab, soll der offizielle Restart ab der Saison 2023 erfolgen. Ursprünglich war dies bereits für das kommende Jahr geplant, aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten soll jedoch erst in zwei Jahren wieder gespielt werden.

Dabei stand zunächst auch eine mögliche Kooperation mit der Kanadischen Football Liga (CFL) im Raum, die sich vom angepeilten Leistungsniveau nicht viel unterscheidet. Nach konstruktiven Gesprächen sei es allerdings hier zu keiner Einigung gekommen, sodass die CFL bereits in diesem Jahr weiter als eigenständige Liga ihre Tore öffnet.

In Zukunft könnte es so durchaus zu einer Konkurrenz zwischen den beiden Ligen kommen, wenn die XFL der CFL den Titel der vermeintlich zweitbesten Football-Liga der Welt streitig machen will.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.