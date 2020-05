München - Cody Latimer von den Washington Redskins ist nach Schüssen in einer Wohnung im Bundesstaat Colorado festgenommen worden.

Den Angaben des Sheriffs von Douglas County zufolge, soll der Redskins-Receiver illegalerweise Schüsse abgefeuert haben. Außerdem wurde eine Person im Haus verletzt, jedoch nicht durch den Gebrauch einer Pistole.

Latimer kauft sich auf Kaution frei

Der genaue Vorwurf lautet Körperverletzung zweiten Grades, bedrohlicher und illegaler Abgabe einer Schusswaffe und Vergehen wegen verbotenen Waffengebrauchs und rücksichtsloser Gefährdung.

Zeugen wollen einen Streit im Vorfeld beobachtet haben. Latimer wurde festgenommen, hinterlegte aber bereits 25.000 Dollar an Kaution und befindet sich wieder auf freiem Fuß. Um wen es sich bei der anderen beteiligten Person handelt, blieb bisher offen.

Redskins informieren League Office

Die Redskins reagierten sofort und teilten mit: "Wir sind uns der Situation bewusst und haben das NFL League Office informiert."

Latimer unterschrieb erst in der aktuellen Offseason in Washington, spielte vorher zwei Jahre bei den New York Giants. Zuvor war er vier Jahre für die Denver Broncos unterwegs.

