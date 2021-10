München - Der langjährige NFL-Schiedsrichter Carl Madsen ist tot.

Wie die NFL mitteilte, starb der 71-Jährige während der Rückreise von einem NFL-Spiel in Tennessee.

Die Umstände sind bisher allerdings nicht offiziell geklärt. Das Nashville Police Department erklärte gegenüber "TMZ", dass erste Anzeichen auf einen medizinischen Notfall hindeuteten. Ein Sprecher teilte mit, dass die Beamten per Anruf über ein Fahrzeug informiert worden seien, das die Fahrbahn versperrt. Am Ort des Geschehens fanden sie Madsen bewusstlos am Steuer vor.

Kurz zuvor war er als Offizieller beim Spiel der Tennessee Titans gegen die Kansas City Chiefs im Einsatz.

"Mehr als zwei Jahrzehnte feste Größe in der NFL"

Die NFL trauert um eine echte Schiedsrichter-Legende. "Carl Madsen war mehr als zwei Jahrzehnte lang eine feste Größe in der NFL, zunächst als hoch angesehener Offizieller auf dem Spielfeld, bevor er 2009 in die Rolle des Replays wechselte", sagte Walt Anderson, Senior VP of Officiating Training and Development der NFL.

Madsen fungierte von 1997 bis 2008 als Feld-Schiedsrichter in der NFL, wechselte anschließend hinter die Monitore. Bis zuletzt galt er als eines der erfahrensten Review-Referees in der Liga.

"Carls Liebe zum Football und sein Engagement für das Schiedsrichterwesen war allgegenwärtig. Er investierte seine Zeit, um junge Schiedsrichter bei Seminaren im ganzen Land zu betreuen. Als Veteran der Air Force hatte Carl einen großartigen Geist und wird sehr vermisst werden", so Anderson.

