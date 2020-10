München/Tennessee - Wir haben diesen Spieltag noch mehr Football im Free-TV für euch! ProSieben MAXX und ran.de übertragen in Week 5 ein weiteres NFL-Spiel live! In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ab 0:50 Uhr gibt es Buffalo Bills at Tennessee Titans live im Free-TV!

In dieser NFL-Saison ist alles ein wenig anders. Corona hat schon für einige Änderungen im Spielplan gesorgt, so auch in diesem Fall. Eigentlich war die Partie für Sonntag angesetzt, doch aufgrund zahlreicher positiver Testergebnisse bei den Titans hat die Liga das Spiel nach hinten verlegt.

Bills at Titans mit Jan Stecker und Volker Schenk

Kommentiert wird das Duell von Jan Stecker, ihm zur Seite sitzt Experte Volker Schenk. Beide Teams sind noch ungeschlagen, die Titans stehen bei 3-0, die Bills bei 4-0.

Vor allem die Titans haben große Corona-Probleme. Insgesamt 24 Spieler und Funktionäre des Teams haben sich bereits mit dem Virus infiziert. Bei den Bills gibt es hingegen keinen bekannten Fall.

