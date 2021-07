New York/München - In der NBA zählt Kevin Durant von den Brooklyn Nets bereits zu den besten Spielern aller Zeiten.

Doch nun verriet der 32-Jährige, dass er sich auch ein Engagement in der NFL vorstellen könnte. "Ich meine, ich könnte Football spielen", sagte Durant im Podcast "Boardroom: Outside the Office". Auch eine Position hat er bereits ausgemacht. "Ich kann zumindest ein Wideout sein... Also, ich könnte alle Laufwege gehen", erklärte er.

Als Wide Receiver hätte Durant mit seinen langen Armen beinahe ideale Voraussetzungen, allerdings wäre er mit 2,08 Metern Körpergröße der größte NFL-Spieler überhaupt auf dieser Position und dürfte auch nicht über die notwendige Wendigkeit verfügen.

Zudem läuft sein Vertrag bei den Nets noch bis 2023 und nach dem Aus im Playoff-Viertelfinale in dieser Saison möchte "KD" mit den Nets sicherlich in Zukunft weiter um die NBA-Meisterschaft kämpfen. Eine NFL-Karriere scheint aus aktueller Sicht nur ein Traum zu bleiben.

