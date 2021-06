München - So stark wie die Saison auch begann, endete die vergangene Spielzeit der Pittsburgh Steelers abrupt, als es gegen die Cleveland Browns in der ersten Playoff-Runde eine deftige Niederlage setzte.

Mit 48:37 wurden die Steelers um Franchise-Quarterback "Big Ben" Roethlisberger im eigenen Stadion vermöbelt. Erstmals seit dem Debakel äußert sich der Spielmacher über seine persönliche Zukunft und wie er dem Team in der kommenden Saison helfen will.

"Big Ben" nimmt Niederlage auf seine Kappe

Dass der Playoff-Traum der Pittsburgh-Fans jäh endete, hatte auch mit den individuellen Problemen des Quarterbacks in den entscheidenden Momenten zu tun: "Ich habe am Ende der Saison nicht gut gespielt", zeigte sich Roethlisberger bei "ESPN" ehrlich: "Es ist kein Geheimnis und ich bin der Erste, der mit dem Finger auf sich selbst zeigt", so der 39-Jährige.

"Wenn der Quarterback, also ich selbst, am Ende der Saison keinen guten Football spielt, hat es einen großen Einfluss darauf, ob das Team gewinnt oder verliert", erklärte der Routinier weiter: "Die Playoffs und die letzten Spiele nehme ich auf mich, da ich hier einfach nicht gut gespielt habe", hieß es weiter.

So könnte die Ellbogen-Operation im Vorfeld der vergangenen Saison eine Rolle gespielt haben: "Das wäre vielleicht eine Erklärung, aber das soll nicht als Ausrede gelten. Der Arm war geheilt, ich war offensichtlich gesund", gestand er sich selbst ein.

Gehaltseinbußen sollen Team helfen

Als echter Anführer der Franchise bot Roehtlisberger unmittelbar nach Saisonende an, in der Saison 2021 für weniger Gehalt zurückzukehren: "Es war meine Idee", erklärte er: "Ich habe ihnen gesagt, ich will dem Team in jeder Form helfen", so der sechsmalige Pro Bowler.

"Ich kann dem Team helfen, dass sie die Spieler verpflichten können, die uns wirklich weiterhelfen", sagte Roethlisberger weiter. Im Zuge einer Vertragsverlängerung konnten die Steelers bis zu fünf Millionen US-Dollar einsparen. Obwohl es als wahrscheinlich gilt, dass "Big Ben" in seine letzte NFL-Saison geht, will er für die Zukunft nichts ausschließen.

Seinem Arm gehe es zwar besser, doch er wisse nicht, wie sehr ihn dieser im Laufe der Saison beeinträchtigen wird. "Ich werde, wie jedes Jahr, so handeln, als ob es meine letzte Saison wäre. Jedes Spiel könnte das letzte sein. Ich werde alles geben, was ich in mir habe", sagte er abschließend und gab den Steelers-Fans Mut mit auf den Weg.

