München - Während die Tennessee Titans trotz der vielen positiven Fälle wohl keine Strafe seitens der NFL zu befürchten haben, verschärft diese die Corona-Protokolle am Spieltag für die Spieler und Trainerstab.

Tests auch am Spieltag - NFL plant strenge Überwachung

Bisher wurden die Spieler sowie der erweiterte Stab inklusive Trainer, Betreuer und Team-Manager an jedem Wochentag getestet, bis auf den jeweiligen Spieltag. So war es bislang nicht möglich, die Ergebnisse rechtzeitig vor Spielbeginn zu ermitteln. Nun plant die NFL, auch eine Testrunde in der Früh vor dem Spiel abzunehmen.

Die Teams müssen dafür besondere Voraussetzungen schaffen, damit sich alle spielberechtigten Spieler rechtzeitig zum Test einfinden. Befinden sich die Teams auf einem Auswärts-Trip, sollen sie ab sofort von der Abteilung begleitet werden, die für die Testabnahme zuständig ist, um es der NFL zu erleichtern.

Zudem gab die NFL bekannt, dass sich ab Woche 7 die "NFL Security" um die Überwachung der Einhaltung der Protokolle ausgiebig kümmern wird. Dazu sind die Teams auch aufgefordert, den NFL-Mitarbeitern wenn notwendig Filmmaterial zu Verfügung zu stellen.

Die weiteren Änderungen in der Übersicht:

- Während des gesamten Aufwärmens muss von allen Nicht-Spielern auf dem Feld eine Maske getragen werden

- Alle Coaches müssen während der Partie einen Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen. Alternative Gesichts-Schilder sind ab sofort nur noch zusätzlich zum MNS erlaubt.

- Die NFL nimmt Lockerungen für die kommenden Bye Weeks der Spieler vor. So können die Spieler auf eigenen Wunsch zwar den engen Team-Kreis während einer freien Woche verlassen, können aber erst nach negativem Testergebnis ins Mannschaftstraining zurückkehren.

- Sollte sich ein Mitglied des Teams in der Nähe eines infizierten Menschen aufgehalten haben, wird dieses als "Hohes Risiko" eingestuft. Anschließend wird das Mitglied angehalten, sich fünf Tage vom Trainingsgelände festzuhalten, unabhängig der eigenen Testergebnisse.

Damit soll eine längere Inkubationszeit des Virus ausgeschlossen werden. So könnte es sein, dass ein Spieler in naher Zukunft an einem Spiel nicht teilnehmen darf, obwohl er in den Tagen zuvor als negativ getestet wurde. Nach den langwierigen Fällen in Tennessee hat die NFL beschlossen, die Inkubationszeit nun stärker zu berücksichtigen.

