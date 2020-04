Atlanta/München - Todd Gurley hat wegen der Coronakrise noch nicht einmal das Training bei den Atlanta Falcons aufnehmen können. Dennoch hat sich der dreimalige Pro Bowler bereits den Zorn einer Legende seines neuen Klubs zugezogen.

Wegen seiner Rückennummer.

Wie der Running Back im regionalen Radiosender "92.9 The Game" verriet, wird er mit der 21 auf dem Trikot auflaufen. Und die gehörte einst Deion Sanders, der seine NFL-Karriere 1989 in Atlanta begann und fünf Jahre für die Franchise aktiv war, in denen er dreimal in den Pro Bowl gewählt wurde.

Falcons schicken Rückennummern nicht in Ruhestand

Seit 2011 ist "Prime Time" Mitglied der Hall of Fame. Doch seine geliebte Rückennummer muss er nun mit Gurley teilen. Denn die Falcons ehren ihre größten Spieler nicht, indem deren Nummer in den Ruhestand geschickt wird, sondern indem sie in den "Ring of Honor" aufgenommen werden.

Jedenfalls gab Gurley nun in dem Interview preis: "Prime hat mich beschimpft. Er hat mir gesagt, ich solle die Nummer nicht tragen."

Wie erklärt er sich diese Ablehnung? Ganz einfach: "Er ist eben Prime. Wenn ich Prime wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand meine Nummer übernimmt."

Gurley folgt bei den Falcons auf Trufant

Der Erstrundenpick aus 2015 kann die Beweggründe des extrem extrovertierten ehemaligen Star-Cornerbacks also nachvollziehen - scheint sich aber nicht weiter darum zu scheren. Immerhin war die 21 auch in den vergangenen Jahren bei den Falcons vergeben - an Desmond Trufant. Der war im März nach sieben Jahren entlassen worden und heuerte bei den Detroit Lions an.

Seine bei den Los Angeles Rams getragene 30 wollte Gurley womöglich wegen des unglücklichen Endes mit seinem Rauswurf nicht behalten. Diese hat bei den Falcons seit der vergangenen Saison ohnehin Qadree Ollison - sein möglicher Backup als Ballträger.

Gurley muss sich seine Lieblingsnummer in der NFL abschminken

Favorisieren würde Gurley die 3, die er an der University of Georgia inne hatte. Doch das lassen die NFL-Regeln nicht zu, wonach Running Backs nur Nummern zwischen 20 und 49 haben dürfen.

Hoffnung auf eine Rückkehr zur 3 hegt Gurley nicht, wie er in dem Radio-Interview betonte: "So wie das in der NFL läuft, wird das leider nicht passieren. Das wäre das letzte, was passieren würde, vertraut mir."

Immerhin bleibt er dabei: Auch bei seiner neuen Rückennummer lautet zumindest die Quersumme 3.

