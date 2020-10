NFL

Erneuter Corona-Fall! NFL verschiebt Patriots-Spiel

Nachdem die New England Patriots am Samstag in den regulären Trainingsbetrieb zurückgekehrt sind, sperrte die NFL am Sonntagmorgen nach einem erneuten positiven Corona-Test bei den Patriots das Trainingsgelände in New England zu. Das Spiel am Montag gegen die Denver Broncos ist nun äußerst fraglich.