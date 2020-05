München/New Orleans - Seit 2011 ist der Superdome in New Orleans vertraglich an Mercedes-Benz gebunden. Ab 2021 wird der Mercedes-Benz Superdome jedoch einen neuen Namen tragen. Die Namensrechte des Auto-Herstellers laufen aus und eine Verlängerung wird es wohl nicht geben.

Das bestätigte ein Saints-Verantwortlicher gegenüber "Forbes": Der Mercedes-Benz Superdome ist ein weltweit ikonisches Gebäude, das für einen zukünftigen Partner extrem wertvoll sein kann.", so Greg Bensel im Gespräch mit "NOLA.com". Der neue Inhaber der Namensrechte solle "ein echter Partner sein, der die Stadt, den Staat und die Region repräsentiert, die Gemeinschaft verbessert und im Sinne der Saints-Philosophie handelt".

Die Trennung von Mercedes-Benz kommt nicht überraschend. Schließlich unterschrieb das Unternehmen erst im Jahr 2017 einen Deal mit den Atlanta Falcons, der 27 Jahre lang läuft. So gibt es aktuell den Mercedes-Benz Superdome in New Orleans und das Mercedes-Benz Stadium in Atlanta.

Im Jahr 2024 soll der Super Bowl zum elften Mal in New Orleans stattfinden. Da jedoch die Regular-Season-Erweiterung auf 17 Spiele beschlossen wurde, gibt es terminliche Probleme mit dem örtlichen "Mardi Gras"-Fest. Die Austragung des NFL-Saisonfinals könnte sich also, laut "ESPN", noch um ein oder zwei Jahre verschieben.

