New York/München - Aktuell läuft alles darauf hinaus, dass die NFL im Zuge des neuen Tarifvertrags ab der Saison 2021 um einen Spieltag verlängert wird. Die Klubbesitzer haben die ausgehandelten Eckpunkte bereits abgenickt, die Spieler stimmen darüber noch ab.

Mit der 17. Runde in der Regular Season würde aber auch das Problem einhergehen, dass eine Hälfte der Teams ein Heimspiel mehr absolvieren dürfte. Deshalb wird darüber nachgedacht, mehr Partien auf neutralem Platz austragen zu lassen.

Bis 2025 dürfen jährlich zehn International Games stattfinden

Allerdings wurde einem "NBC"-Bericht zufolge festgelegt, dass bis einschließlich der Saison 2025 - also in der ersten Hälfte der Vertragslaufzeit - nicht mehr als zehn Spiele außerhalb der USA stattfinden dürfen. Im Anschluss an jene Spielzeit würden sich Liga und Spielervereinigung NFLPA zusammensetzen und über eine Erhöhung der Zahl diskutieren.

In der nun anstehenden Saison werden wie auch 2019 vier Partien in London ausgetragen, ein Duell steigt in Mexiko. Diese zählen zur sogenannten International Series, unter deren Bezeichnung 2005 erstmals und seit 2007 ununterbrochen NFL-Spiele ausgetragen werden.

Höchstens drei Saisonspiele pro Klub außerhalb der USA

Der neue Tarifvertrag garantiert jedem Klub, der mehr als ein International Game in einer Saison absolviert, zusätzliche Zahlungen von 5000 US-Dollar pro Spieler. Diese Summe dürften den Profis zugute kommen.

Zudem sei pro Saison eine Höchstzahl von drei Auftritten außerhalb der USA festgelegt - hier könne nur mit Zustimmung der NFLPA eine Ausnahme gemacht werden. Was beispielsweise für die Jacksonville Jaguars interessant sein könnte.

