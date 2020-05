München/Los Angeles - Zur neuen Saison sollen die Rams und Chargers ihre neue Football-Arena in Los Angeles beziehen. Während sich das SoFi Stadium derzeit noch im Bau befindet, wird die Finanzierung des Vorhabens immer mehr zum Problem.

Wie "The Athletic" am Donnerstag berichtete, sollen die Rams einen Antrag auf einen Kredit in Höhe von 500 Millionen Dollar an die NFL gestellt haben. Anders als üblich wurde dabei wohl um einen Zeitraum von 30 anstatt gewöhnlich 15 Jahre für die Rückzahlung des Darlehens gebeten.

Grund dafür seien gravierende "Mehrkosten, weniger als erwartete Lizenzverkäufe für persönliche Sitzplätze und die Aussicht auf einen Tiefschlag hinsichtlich der Einnahmen in diesem Jahr".

Im Jahr 2018 hatten die 32 Franchise-Eigentümer der NFL nach Angaben des "Sports Business Journal" bereits einem Schuldenerlass in Höhe von 2,25 Milliarden Dollar für die Rams beschlossen und die NFL darüber hinaus einen Zuschuss von 400 Millionen Dollar für den Stadionbau bewilligt.

Diese Unterstützungen sollen nun aber nicht mehr ausreichen, um das Projekt zu finanzieren.

Kosten für SoFi Stadium sprengen den Rahmen

Im Jahr 2016 wurden die Gesamtkosten des neuen Stadions in Inglewood von Rams-Eigentümer Stan Kroenke ursprünglich auf 2,3 Milliarden Dollar geschätzt. Aufgrund von Zusatzaufwendungen wie notwendigen Erdbebensicherungen seien die Ausgaben im vergangenen Monat aber bereits auf über 3 Milliarden Dollar angewachsen.

Die "Los Angeles Times" berichtete im Januar zudem, dass die Kosten für den Neubau auf bis zu 5 Milliarden Dollar in die Höhe schießen könnten - was das SoFi Stadium mit großem Abstand zum teuersten Sportstadion der Welt machen würde.

Zum Vergleich: Laut einem Bericht von "24/7 Wall Street" vom vergangenen November hatte diesen Platz bisher das MetLife Stadium der Giants und Jets in New York mit Gesamtkosten von 1,7 Milliarden Dollar inne.

NFL droht Milliardengrab

Die Klub-Besitzer der NFL werden am 19. und 20. Mai in einem virtuellen Meeting zusammenkommen und über das weitere Vorgehen beim drohenden Milliardengrab entscheiden.

Die Vorzeichen könnten dabei nicht alarmierender sein: "Um die Schulden in Milliardenhöhe auszugleichen, müssten Einnahmen in einer Größenordnung generiert werden, die es so in der NFL noch nie gegeben hat", heißt es weiter im Bericht von "The Athletic".

Daniel Kugler

