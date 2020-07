München - Devonta Freeman kämpft nun gemeinsam mit einem neuen Agenten um eine Rückkehr in die NFL. Der ehemalige Running Back der Atlanta Falcons arbeitet seit Dienstag mit dem Star-Agenten Drew Rosenhaus zusammen und möchte bis Ende Juli ein neues Team finden, wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet.

"Wir wollen in naher Zukunft einen neuen Vertrag aushandeln und sind für jedes Team offen", wird Rosenhaus zitiert. "Er (Devonta Freeman; Anm. d. Red.) ist gesund, er ist in Form und ich habe mich der Aufgabe verschrieben, ihn bis Ende Juli an ein Team zu vermitteln, dem er helfen kann." Rosenhaus gilt als Agent für die "schwierigen Fälle" in der NFL und arbeitete lange Zeit mit Antonio Brown zusammen.

Vertrag in Seattle wurde abgelehnt

Freemans letzte Agentin hatte die Zusammenarbeit im vergangenen Monat beendet, nachdem der Running Back keine neue Heimat finden konnte. Noch im Mai waren einige Teams an dem 28-Jährigen interessiert, darunter die Seattle Seahawks und New York Jets.

Wie Michael Silver von "NFL Network" berichtete, soll Seattle Freeman einen Einjahresvertrag angeboten haben, der allerdings nicht den Gehaltsvorstellungen des Pro Bowlers entsprach. Kurzzeitig sollen auch die Tampa Bay Buccaneers an Freeman interessiert gewesen sein.

Die Falcons drafteten Freeman 2014 in der vierten Runde, 2015 und 2016 nahm er am Pro Bowl teil. 2017 erhielt er einen neuen Fünfjahresvertrag, der ihn mit einem Verdienst von 41,25 Millionen Dollar zum bestbezahlten Running Back der NFL machte. Die Falcons entließen Freeman im vergangenen März.

