München - Der geplante Neustart der Bundesliga mitten in der Coronakrise sorgt weltweit für Aufmerksamkeit.

Aber es sind nicht nur die Fußballligen weltweit, die ein Auge auf die Geisterspiele in Deutschlands Stadien werfen werden.

Laut des US-Portals "Newsday" schaut auch die NFL ganz genau auf die Entwicklungen in der Bundesliga, die ab dem 16. Mai als erste der großen Sportligen den Spielbetrieb wieder aufnehmen wird.

Pappfiguren wie in Gladbach?

"Wir sind in Kontakt mit Sportligen rund um die Welt", wird NFL-Sprecher Brian McCarthy zitiert: "Wir werden sehen, was funktioniert, was wir in unseren Sport übernehmen können. Wir sind alle im Sportgeschäft, aber jeder Sport hat natürlich seine Besonderheiten."

Bei der NFL sei dies beispielsweise die Größe der Mannschaft. Ein Trainingslager mit 90 Spielern zu starten, gebe es so in keiner anderen Sportart, erklärte McCarthy. Die NFL-Chefmediziner Allen Skills und Jeff Miller hatten sich über die Pandemiepläne mit Vertretern anderer Sportligen ausgetauscht.

Während die Bundesliga definitiv ohne Fans spielen wird, hofft die NFL bis zum Saisonstart im Herbst wieder Zuschauer in die Stadien zu lassen. Sollten der stärksten Footballliga der Welt dennoch Geisterspiele drohen, könnte eine Idee aus Mönchengladbach übernommen werden, vermutet "Newsweek". Nämlich das Aufstellen von Pappfiguren der Fans auf den Tribünen.

