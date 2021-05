München - Einst war Jalen Mills für eine der bittersten Pleiten der New England Patriots mitverantwortlich. Im Super Bowl der Saison 2017 stand er als Cornerback für die Philadelphia Eagles auf dem Feld, verzeichnete die meisten Tackles seines Teams (sechs) und verhalf "Philly" mit einer starken Leistung zum überraschenden 41:33-Sieg.

Nun steht er auf der anderen Seite. Im März 2021 hat der 27-Jährige bei den Patriots einen Vierjahresvertrag über 24 Millionen US-Dollar unterschrieben. Nach einer der wohl turbulentesten Offseasons, in der die Patriots so freigiebig wie selten Spieler verpflichteten, befindet sich die Truppe von Head Coach Bill Belichick inzwischen im Trainingsbetrieb und dabei fühlt sich Neuzugang Mills sichtlich wohl.

Vor allem seine Erfahrungen aus seiner Zeit bei den Eagles kommen ihm nun zu Gute.

Mills will Belichick und Kraft überzeugen

"Ich bin mit einer großartigen Gruppe von Veteranen aufgewachsen, als ich in Philly gedraftet wurde. Sie haben mir immer gesagt: 'Du gewinnst keine Spiele im April, Mai oder Juni, aber du legst das Fundament.' Das Fundament ist das, worauf du immer zurückgreifen kannst. Wenn das letzte Viertel anbricht und du vor dem letzten Spielzug stehst, mit dem du das Spiel gewinnen kannst", berichtet der Cornerback auf der Team-Website.

Und genau mit dieser Einstellung will Mills auch bei seinem neuen Arbeitgeber überzeugen: "Ich bin gekommen, um mich mit anderen zu messen. Ich möchte Robert Kraft, Bill Belichick, dem Trainerstab und auch den Spielern hier zeigen, dass ich voll und ganz bei diesem Team und dieser Organisation bin. Ich bin gekommen, um hart zu arbeiten."

2016 wurde der US-Amerikaner von den Eagles gedraftet und stieg in seiner zweiten Saison zum Stammspieler auf. Dann allerdings folgten zwei Jahre, in denen ihn eine Fußverletzung viele Spiele verpassen ließ. In der vergangenen Saison stand er wieder in 15 Partien auf dem Feld - und verbuchte einen Karriere-Höchstwert von 74 Tackles.

Begeistert von der Energie bei den Patriots

Nun freut sich Mills voll und ganz auf seine neue Herausforderung: "Ich bin super aufgeregt. Die Kameradschaft unter den Jungs, im Kraftraum und in den Meetings zu sein, dann auf den Trainingsplatz zu gehen und hart zu arbeiten. Dafür lebe ich."

Richtig ernst wird es für Mills und die Pats am 12. September, dann beginnt mit dem Spiel gegen die Miami Dolphins die neue NFL-Saison.

