Köln - Star-Quarterback Cam Newton kehrt bei den New England Patriots in der National Football League (NFL) zurück aufs Feld. Der MVP von 2015 wurde vom sechsmaligen Super-Bowl-Champion nach überstandener Corona-Erkrankung von der Liste der inaktiven Spieler genommen und soll am Donnerstag wieder trainieren.

Im wegen zahlreicher Coronafälle verlegten Spiel gegen die Denver Broncos am Sonntag (ab 19:00 Uhr live im kostenlosen Livestream auf ran.de) wird Newtons Rückkehr erwartet. Ohne den Nachfolger von Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers) hatten die Patriots 10:26 gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs verloren und dabei ihre wenigsten Punkte seit Dezember 2018 erzielt.

