München - Am 4. Spieltag der NFL-Saison 2020 empfangen die Kansas City Chiefs die New England Patriots (Sonntag ab 22.25 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de). Die wichtigen Infos zu der Partie im Überblick.

Die wichtigsten Personalien und Storys

Zwei Superstars – auf Augenhöhe?

Langsam wird es schon auffällig. Denn Bill Belichick ist eigentlich nicht dafür bekannt, seine Spieler zu ausgiebig zu loben. Und dann noch über Wochen und Monate.

Doch die Stimmen, die nach der Verpflichtung von Cam Newton unkten, die Beziehung zwischen dem exzentrischen Superstar und dem eigenwillig-knurrigen Trainer könnte schwierig werden, sind verstummt.

Natürlich auch wegen Belichick, der keine Gelegenheit auslässt, Loblieder auf seinen Quarterback zu singen.

"Cam leistet hervorragende Arbeit, wenn es um die Kommunikation mit allen aus der Organisation geht", sagte Belichick. "Es ist nicht die endgültige Entscheidung über Führungsqualitäten, aber die Kapitänsabstimmung ist angesichts der Tatsache, dass er erst kurze Zeit hier ist und sich diese Art von Respekt und Unterstützung von seinen Teamkollegen verdient hat, ziemlich beeindruckend." Newton wurde vor der Saison zu einem der Team-Captains gewählt.

Für Belichick ist klar: Newton kann seine Mitspieler besser machen, auch durch den bloßen Zuspruch, durch Positivität, dadurch, dass er ihnen und ihren Fähigkeiten vertraut.

"Das machen alle Anführer"

"Ich denke, das machen alle guten Spieler. Das machen alle Anführer", sagte Belichick. "Sie haben Vertrauen in die Menschen, mit denen sie arbeiten, und das bringt alle auf ein höheres Niveau und dazu, Vertrauen zueinander zu haben. Das muss man sich verdienen, aber es ist sehr wichtig, Vertrauen in die Menschen zu haben, mit denen man zusammenarbeitet, um erfolgreich zu sein."

Mit dem 31 Jahre alten Newton trifft nun am Sonntag ein Superstar der älteren Generation auf wohl DEN Superstar der neuen Spielmacher-Generation. "Mann, er verändert das Spiel", sagte Newton am Donnerstag über seinen Quarterback-Kollegen. "Ich denke, er ist die Lichtgestalt der neuen Welle der Quarterbacks. Es macht einfach Spaß, ihn spielen zu sehen."

Manchmal sehe es so aus wie in einem Videospiel, aber Mahomes wisse genau, was er tue und wie er die Defense manipuliere, sagte Newton: "Wie Dan Marino das früher getan hat, Tom Brady, Aaron Rodgers. Diese Jungs haben so viel Kommando über die Offense, das sie die Defense diktieren. Das ist, was er tut. Er spielt das Spiel auf hohem Niveau."

Mahomes gibt die Komplimente gerne zurück. "Ich wünschte, ich könnte einige der Dinge, die er tut, was seine körperliche Verfassung und die Art und Weise betrifft, wie er Spiele spielen kann. Er ist ein großartiger Spieler", sagte der 25-Jährige, der das Gesicht der Chiefs und des Erfolgs der Franchise ist. Newton schickt sich an, nach der Panthers-Ära eine zweite bei den Patriots zu starten. Das Duell wird das Spiel bestimmen, das vor allem für Newton und die Patriots eine Standortbestimmung sein wird.

So lief's bisher

Kansas City Chiefs

Der Super-Bowl-Sieger liefert und liefert und liefert. Mit drei Siegen aus drei Spielen sind die Chiefs in die Saison gestartet, das Ausrufezeichen gab es in der vergangenen Woche.

Da demonstrierten Mahomes und Co. mit einem 34:20 gegen Mitfavorit Baltimore Ravens, warum man auch in dieser Saison mit ihnen rechnen muss.

New England Patriots

Die Pats befinden sich nach dem Abgang von Legende Tom Brady inmitten der Bewährungs-Wochen. Nach drei Spieltagen lässt sich festhalten, dass die Offense um Newton gut funktioniert, und auch die Defense trotz einiger Verluste verlässlich ist.

Nach der Pleite gegen die Seattle Seahawks meldeten sich die Patriots in der Vorwoche mit einem Sieg gegen die Las Vegas Raiders zurück. Klar ist deshalb: Das Spiel gegen die Chiefs zeigt schonungslos, wo die Pats leistungsmäßig stehen.

Fantasy-Tipp: Patrick Mahomes

Es mag offensichtlich sein, doch oft ist das Offensichtliche auch das Richtige: Patrick Mahomes ist in absoluter Topform. Zuletzt gegen die Ravens glänzte er mit insgesamt fünf Touchdowns und 411 Scrimmage-Yards.

Mahomes hat bislang 82 seiner 121 Pässe an den Mann gebracht, er warf für 898 Yards, neun Touchdowns, dabei leistete er sich keine Interception. Dabei lief er für 80 Yards und einen Touchdown. Der Mann ist bereits an einem normalen Tag eine Bank.

