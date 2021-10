München – Das große Rätsel Bill Belichick: Wie weich ist der Kern der Trainerlegende der New England Patriots?

Die harte Schale, die knorrigen Seiten des 69-Jährigen sind bekannt, die für Spieler herausfordernde Schule, mit denen er die Patriots zum erfolgreichsten Team der vergangenen 20 Jahre gemacht hat, ebenfalls.

Doch wie es scheint, gibt es bei Belichick auch noch eine Seite, die sich um besondere Art und Weise um sein Trainerteam kümmert.

"Green Balls" vom Trainer

Wie ESPN-Journalist Seth Wickersham in seinem neuen Buch über die New England Patriots ("It’s Better To Be Feared") schreibt, hat Belichick Kollegen aus eigener Tasche bezahlt. Er gab ihnen für besondere Leistungen Boni - "Green Balls", wie sich das bei den Patriots offenbar nennt.

"Belichick belohnte die Trainer, die wenig verdienten, aus seiner eigenen Tasche", schreibt Wickersham. "Während der Saison verteilte er so genannte 'Green Balls', Geldbündel, die Tausende von Dollar dick sein konnten. Nach der Saison stellte er Mitarbeitern, die überdurchschnittliche Leistungen erbracht hatten, einen persönlichen Scheck aus - manchmal bis zu sechsstellig."

Die Kehrseite: Die Tage in Foxboro sind nicht selten sehr lang. Dabei geht Belichick mit gutem Beispiel voran, ist um 4:30 Uhr morgens im Büro und geht teilweise erst um Mitternacht nach Hause. Dazwischen versammelt er die Coaches und geht mit ihnen minutiös in die Analyse. Wickersham beschreibt die Atmosphäre als "ruhig, leblos und konzentriert".

Oder, wie das berühmt-berüchtigte Mantra der Patriots auch heißt: "Do Your Job!"

"Green Balls" hin oder her: Trotz der harten Arbeit ist Belichick auch dafür berüchtigt, dass er Trainer oft unterbezahlt, so Wickersham. So gab es offenbar Spitznamen für Coaches: "PHDs" für "poor, hungry, and driven" (arm, hungrig und getrieben) und "20/20s", junge Trainer, die 20 Stunden am Tag für 20.000 Dollar im Jahr arbeiten.

Sprungbrett und Loyalität

Das Gute: Bei den Patriots zu arbeiten, hat sich schon oft als Sprungbrett für höhere Traineraufgaben bei anderen Teams erwiesen. Und, so Wickersham: Belichick ist loyal, er hat nur selten Trainer entlassen. Wickersham verrät, dass "wenn man einmal drin war, war man meistens drin".

Und konnte immerhin auf "Green Balls" hoffen.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.