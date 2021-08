München - Schlechte Nachrichten für Cam Newton. Der Quarterback darf aufgrund eines "Missverständnisses" bezüglich bereits durchgeführter Corona-Tests vorerst nicht am Training der New England Patriots teilnehmen, das teilte die Franchise in einer Erklärung mit.

Demnach war Newton am Samstag "zu einem vom Team genehmigten medizinischen Termin" gereist, der ihn dazu gezwungen hatte, das Trainingsgelände der Patriots zu verlassen.

Newton muss Prozess durchlaufen

"Er wurde täglich auf Corona getestet, alle Tests waren negativ. Aufgrund eines Missverständnisses bezüglich Tests, die außerhalb von NFL-Einrichtungen durchgeführt werden, und wie von den Protokollen der NFL und der NFLPA vorgeschrieben, wird Cam den fünftägigen Eintrittsprozess durchlaufen, bevor er in die Einrichtung zurückkehrt", so die Patriots weiter.

Newton wird bis dahin virtuell an den Teamaktivitäten teilnehmen und darf am kommenden Donnerstag auf das Gelände der Franchise zurückkehren.

Der Spielmacher hatte sich in der Vergangenheit nicht dazu geäußert, ob er sich hat impfen lassen. Da aber nur ungeimpfte Spieler täglich getestet werden müssen, liegt die Antwort wohl eher bei "Nein".

Für Newton ist das Fernbleiben des Trainingsbetriebs ein Rückschlag, kann nun doch Rookie Mac Jones drei Tage lang die Offensive der ersten Mannschaft anführen und Head Coach Bill Belichick beeindrucken.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.