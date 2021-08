München – Medien können in der Preseason anstrengend sein. Cam Newton bekommt das aktuell zu spüren, denn die Reporter in Foxborough zögerten nicht lange.

Gleich die erste Frage drehte sich nach dem Training am Montag um einen mysteriösen Instagram-Post, den man durchaus auf den Footballstar und seine Situation bei den New England Patriots beziehen konnte. "Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein", schrieb Newton auf Instagram: "Aber ich verdiene Loyalität."

Newton wurde von der Frage komplett überrascht. Und musste daher etwas klarstellen.

Cam Newton stellt Instagram-Post klar

"Ich nutze die sozialen Medien als Mensch, ich poste nur ganz selten über Football. Bei dem Statement ging es dann auch nicht um Football, sondern um mich als Mensch", sagte Newton und erklärte, dass er nicht perfekt sei, zum Beispiel als Vater. Um solche Dinge gehe es, "und null um Football."

Seine Zukunft als Quarterback, der Kampf um den Starter-Job, Rookie-Konkurrent Mac Jones in guter Form – die Reporter hakten trotzdem nach, wollten wissen, ob Trainer Bill Belichick ihm bereits gesagt habe, dass er der Starter sei. Oder ob man von Tag zu Tag schaue.

Newton legte den Kopf zur Seite und grinste. Auch den Hinweis, Belichick habe ihn vor ein paar Wochen öffentlich bereits bestätigt, lächelte er weg.

"Ihr sitzt hier und stellt mir dumme Fragen, und ich schaue euch alle mit demselben Blick an", sagte Newton. "Ich weiß nicht, was ihr alle von mir hören wollt. Ihr wisst, dass er das nicht gesagt hat. Es ist so, wie es ist. Jeden einzelnen Tag komme ich hierher mit der gleichen Erwartung, besser zu werden, und das ist das Einzige, was ich tun kann", so der 32-Jährige.

Nach dem Auftakt der Preseason und einem guten Spiel von Jones wird nun eifrig spekuliert, ob Erstrundenpick Jones Routinier Newton nicht doch zu Week 1 den Rang ablaufen könnte.

Wer wird der Starter?

Belichick lässt sich traditionell nichts entlocken, und auch Newton blieb im Patriots-Sprech unverbindlich. Abseits der Spekulationen und Interpretationen versuche er sich auf das zu konzentrieren, "was der morgige Tag bringt", sagte Newton. "Ich nehme es nicht persönlich. Alles, was ihr wisst, weiß ich auch. Es kümmert mich nicht unbedingt, wer in Woche 1 beginnt. Ich kümmere mich darum, so gut wie möglich zu sein. Was Woche 1 betrifft, so müssen wir uns um so vieles kümmern; darauf konzentriere ich mich im Moment."

