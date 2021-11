München - Trotz der am Ende deutlichen 6:24-Niederlage aus Sicht der Carolina Panthers gab es nach der Partie einiges an Redebedarf.

Besonders Patriots-Quarterback Mac Jones war Ziel der verbalen Attacken, weil er sich bereits im ersten Viertel eine durchaus unschöne Aktion erlaubte. Nach einem Fumble seinerseits hielt er den Fuß von Defensive End Brian Burns unnötig lang fest und drehte wohl seinem Gegner den Knöchel dabei um.

you can see Jones grabs Burns’ leg here https://t.co/LAGTsvq0LG pic.twitter.com/JY9oeuX4Yh — Bill Voth (@PanthersBill) November 7, 2021

Mac Jones unter Beschuss

Burns verletzte sich offenbar in dieser Aktion tatsächlich und musste aufgrund einer weiteren Verletzung am selben Knöchel am Ende des Spiels das Feld mit Hilfe verlassen. Dementsprechend erzürnt waren die Panthers nach der Partie: "Das war schon eine sehr schmutzige Aktion", erklärte Linebacker Haason Reddick.

"Ich dachte erst, dass er ihn kicken oder ihm das Bein stellen will. Dann habe ich aber gesehen, wie er an seinem Knöchel rumgezerrt hat. Das war so schmutzig, ich hoffe die Liga adressiert diesen Vorfall", gab sich Reddick weiter wütend.

Die Schiedsrichter auf dem Feld entschieden sich nach ihrem ersten Eindruck gegen eine Flagge, räumten jedoch nach der Partie bei "ESPN" ein: "Die Liga muss sich damit beschäftigen, ob die Crew hier hätte eingreifen sollen", so der beteiligte Offizielle Clete Blakeman.

Burns vermeidet wohl schlimmere Verletzung

Auch Panthers-Coach Matt Rhule zeigte sich nach der Partie nicht gerade zufrieden: "Es hätte ein Foul gegeben werden müssen", so der 46-Jährige: "Ich will keinen Spieler von ihnen bloß stellen, aber ich werde meine Jungs immer beschützen, und es sah so aus, als wäre die Verletzung nach dieser Aktion entstanden", erklärte Rhule.

Den verletzten Burns habe es zum Glück nicht so schlimm erwischt, dass er eine langfristige Verletzung davon tragen wird. Das Unverständnis in Carolina für die Aktion und die nicht gegebene Strafe blieb jedoch groß.

"Es sieht so aus, als würden sie offensive Spieler immer beschützen. So etwas darf nicht passieren. Ich werde mich dazu ungebremst äußern, egal was die Konsequenzen sind", polterte der sichtlich wütende Reddick weiter: "Es sah für mich nach voller Absicht aus", warf er dem Rookie-Quarterback abschließend vor. Von den Patriots äußerte sich bislang noch niemand zu dem Vorfall.

Haason Reddick on whether he thought Mac Jones made a dirty move on Brian Burns. pic.twitter.com/YFCPYhpEZn — Sheena Quick (@Sheena_Marie3) November 7, 2021

Noch ist unklar, ob die Aktion irgendwelche Folgen für Jones oder die Patriots haben wird. Zumindest bei den Panthers scheint das Thema noch nicht endgültig vom Tisch zu sein.

