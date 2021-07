München – Es war klar, dass eine Antwort nicht lange auf sich warten lassen würde. Immerhin hatte Cassius Marsh ordentlich auf den Putz gehauen und dabei die erfolgreichste Franchise der vergangenen zwei Jahrzehnte harsch ktitisiert.

Vor allem für den Umgang mit den Spielern, welche die New England Patriots laut Marsh angeblich "wie Dreck" behandeln würden.

Patriots nicht für den Spieler geeignet

Deion Branch spielte von 2002 bis 2005 und von 2010 bis 2012 für die Patriots, der frühere Wide Receiver gewann in der Zeit zweimal den Super Bowl, war 2005 sogar Super-Bowl-MVP.

Sieben Saisons hat er also unter Trainer Bill Belichick erlebt, er dürfte mehr vom "Patriot Way" mitbekommen haben als Marsh, der 2017 nach nur knapp zwei Monaten wieder entlassen wurde.

"New England ist nicht für jeden Spieler geeignet. New England ist nicht der Ort, an den man geht und denkt, dass man erst spielt und dann arbeitet. Nein, es ist so, dass du zuerst arbeitest und dann spielen wir", sagte er bei "Early Edition".

Und betonte: "Ich hatte nie eine Situation, in der ich oder einer meiner ehemaligen Teamkollegen das Gefühl hatte, dass wir schlecht behandelt wurden."

Bald wieder Spaß bei den New England Patriots

Branch ist sich auch sicher, dass sich Belichick und Co. im Umgang mit den Spielern nicht mehr ändern werden. "Was die Anpassung von Bill und dem Trainerstab an die Spieler angeht, so wird das nie passieren, glauben Sie mir", so Branch.

Er glaubt aber, dass es in Zukunft wieder lustiger sein wird, bei den Patriots zu spielen. Die Franchise hatte nach dem Weggang von Quarterback Tom Brady 2020 erstmals seit 2008 die Playoffs verpasst. "Ich denke, wenn sie wieder auf den richtigen Weg kommen und anfangen, mehr Spiele zu gewinnen als zu verlieren, wird es in New England wieder Spaß machen."

