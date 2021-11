München/Atlanta - Die Defense der New England Patriots hat ihren Status als eine der besten der Liga untermauert.

Im Thursday Night Football Game der NFL zum Auftakt der elften Woche hielten die Mannen von Bill Belichick die Atlanta Falcons beim 25:0 bei null Punkten.

Weil allerdings die Offense um Rookie Mac Jones keinen guten Tag erwischte, blieb es bis ins vierte Quarter spannend. Jones warf für 207 Yards Raumgewinn, einen Touchdown sowie eine Interception, er wurde drei Mal gesacked. Dennoch machte der 23-Jährige wieder kaum Fehler, brachte 85 Prozent seiner Pässe an den eigenen Mann.

Vier Sacks, vier Interceptions, keine Punkte

Nicht nur keinen guten, eher einen rabenschwarzen Tag erwischte Matt Ryan mit seiner Offense. Nicht nur wurde er insgesamt vier Mal gesacked, als er im vierten Quarter zweimal die Chance hatte das Spiel zu einem One Possession Game zu machen, wurden seine Pässe von Safety Devin McCourty und Cornerback J.C. Jackson, der nun bei sechs Interceptions steht, abgefangen.

Im vierten Quarter wurde der angeschlagene Ryan durch Backup Josh Rosen ersetzt, der noch eine weitere Interception warf, die von Kyle van Noy in die Endzone zurückgetragen wurde. Danach durfte Rookie Feleipe Franks ran, diesmal war es Adrian Philipps, der sich einen weiteren Pick schnappte.

Am Ende sollte den Falcons nicht ein einziger Punkt gelingen, obwohl sie zwei Mal innerhalb der Redzone standen, einmal vergab Younghoe Koo jedoch ein Field Goal und einmal gelang ein vierter Versuch nicht. Sie waren das letzte Team der Liga, dem bei jedem Ausflug in die Redzone bis dato Punkte gelangen.

Während die Offense von Head Coach Arthur Smith in den letzten beiden Spielen also nur drei Punkte zu Stande brachte, sieht es ganz anders bei den Patriots aus: In den vergangenen drei Spielen erlaubten sie nur 13 Zähler und einen Touchdown.

Patriots vorerst an der Spitze der AFC East

Mit diesem Sieg schiebt sich New England vorerst an den Buffalo Bills vorbei an die Spitze der AFC East, sie stehen bei einer Bilanz von 7-4.

Die Bills (6-3) treten am Sonntag gegen die Indianapolis Colts an (ab 18 Uhr LIVE auf ProSiebenMAXX und im Stream auf ran.de) und werden versuchen, sich die Führung in der Division zurückzuholen. Vor der Saison war nicht so ein enges Rennen erwartet worden.

Die Patriots, die sogar hinter den Tennessee Titans (8-2) momentan Zweiter in der gesamten AFC sind, haben also bereits an Spieltag elf die Anzahl Siege erreicht, die im gesamten letzten Jahr zu Buche standen.

Die Atlanta Falcons bleiben mit der sechsten Saisonniederlage auf dem letzten Platz der NFC South. Ein Playoff-Platz, den die Falcons noch vor zwei Wochen belegten, ist momentan in weiter Ferne.

