Foxborough/München - Zehnmal durften die New England Patriots beim Draft zugreifen. Einen neuen Quarterback angelte sich Head Coach Bill Belichick nach dem Abgang von Tom Brady aber nicht. Der Fokus lag eher auf der Defense, den Tight Ends und der O-Line.

Doch nur mit Rückkehrer Brian Hoyer und dem 2019er Fourth Rounder Jarrett Stidham wollen die "Pats" auch nicht in die Vorbereitung gehen. Und so stattete die erfolgreichste Franchise der vergangenen 20 Jahre direkt im Anschluss an den Draft ein weiteres Talent mit einem Vertrag aus: J'Mar Smith unterschrieb für drei Jahre und 2,285 Millionen US-Dollar.

Smith spielte zuletzt für die Louisiana Tech Bulldogs

Das Playmaker-Talent führte in den vergangenen drei College-Saisons die Louisiana Tech Bulldogs an. 2019 beendete Smith mit 18 Touchdowns und fünf Interceptions bei einer Passquote von 64,3 Prozent. Zudem erlief er 264 Yards und wurde zum Conference USA Offensive Player of the Year ernannt.

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass Smith vom Team für die letzten beiden Saisonspiele suspendiert wurde. Grund: ein "Verstoß gegen die Richtlinien der Sportabteilung".

Suspendierung trotz Aussichten auf Bowl Game

Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt, aber um eine Lapalie wird es sich wohl kaum gehandelt haben. Schließlich standen die Bulldogs bei einer 8-1-Bilanz und hätten die beste Saison seit 1984 spielen können. Sogar die Teilnahme an einem der New Year's Six Bowl Games schien greifbar.

Smith zeigte sich später einsichtig, fühlte sich aber offenbar auch verpetzt. Der "Shreveport Times" sagte er: "Ich habe am Ende des Jahres einen Fehler gemacht, bin daran gewachsen und habe daraus gelernt. Der Kreis der Menschen, die immer für mich da waren und denen ich vertraue, ist kleiner geworden."

Patriots zahlen nur 2,5 Millionen US-Dollar für drei QBs

Seinem Weg in die NFL hat der Fehltritt jedenfalls keinen Abbruch getan. Womöglich ergattert Smith am Ende der Vorbereitung einen der begehrtesten Starterjobs in der Liga und steigt direkt als Brady-Erbe bei den Patriots ein.

Das Team plant aktuell für die anstehende Saison gerade mal 2,5 Millionen US-Dollar an Cap Space für die wichtigste Position auf dem Feld ein. Vielleicht ist ja trotzdem ein Volltreffer dabei.

