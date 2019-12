München/Foxborough - Die NFL ermittelt weiterhin gegen die New England Patriots. Grund dafür sind die unerlaubten Videoaufnahmen einer Patriots-Filmcrew beim Spiel der Cincinnati Bengals gegen die Cleveland Browns in Woche 14. In den US-amerikanischen Medien wird die Affäre in Anspielung auf den früheren Spionage-Skandal der Patriots bereits als "Spygate 2.0" betitelt.

Patriots-Star Julian Edelman hat beim Bostener Radiosender "WEEI" jetzt erklärt, dass sich die Spieler kaum mit den Vorwürfen beschäftigen. "Das ist ein ziemlicher Witz. Wir haben uns auf andere Dinge konzentriert. Ich weiß nicht - es ist lächerlich. Mein Fokus ist auf unserem nächsten Gegner, den Buffalo Bills", meinte der Wide Receiver.

Patriots: Chef-Producer äußert sich

Die Patriots räumten ein, dass die Filmcrew auch die Seitenlinie der Bengals gefilmt und damit gegen NFL-Regularien verstoßen hat. Diesen Verstoß bezeichnete die Franchise aber als "unbeabsichtigtes Versehen". Die Aufnahmen seien lediglich für eine TV-Dokumentation gedacht gewesen. Zudem hätte das Football-Team keinerlei Kenntnis von dem Vorgang gehabt. Auch Head Coach Bill Belichick wies jegliche Verantwortung seinerseits von sich.

Der Chef-Producer der Filmcrew David Mondillo hat sich inzwischen auch zu Wort gemeldet. Ihm sein nicht bewusst gewesen, dass sein Verhalten regelwidrig war. Zudem hätte er die Filmaufnahmen sofort der NFL ausgehändigt. "Ich hatte nicht die Absicht, Football Operations Filmmaterial zur Verfügung zu stellen. Ich habe kein Filmmaterial zur Verfügung gestellt und ich wurde auch nicht darum gebeten", schrieb Mondillo in einem öffentlichen Statement.

Die Ermittlungen der NFL in dem Fall sind noch nicht abgeschlossen, das Strafmaß ist daher noch nicht genau abzusehen. Für das erste Spygate 2007, bei dem die Patriots die New York Jets ausspioniert hatten, verlor die Franchise ihren Erstrundenpick im darauffolgenden Draft. Zudem wurden Geldstrafen gegen die Organisation (250.000 Dollar) und Belichick (500.000 Dollar) ausgesprochen.

