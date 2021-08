München – Die NFL ist immer für eine Überraschung gut. Die Liga ist schnelllebig, oft unberechenbar. Und genauso oft auch erbarmungslos. Cam Newton weiß das.

Und deshalb dürfte der Quarterback der New England Patriots die aktuelle Stimmung spüren. Denn oft kündigen sich Veränderungen, Überraschungen mit ein wenig Vorlauf an. Oft kann man so etwas fühlen. Und es scheint, dass der 32-Jährige die Wachablösung kommen sieht.

Cam Newton: "Ich verdiene Loyalität"

"Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein", schrieb Newton auf Instagram: "Aber ich verdiene Loyalität." Er ließ den Post für sich sprechen, unklar ist, ob er auf die aktuelle sportliche Situation bezogen ist. Passen würde er allerdings. Denn sein designierter Nachfolger Mac Jones schickt sich an, den Wechsel auf der Quarterback-Position zu beschleunigen.

Eigentlich sollte Newton bei den Patriots den Starter geben. Jones, den die Patriots beim Draft an Position 15 ausgewählt hatten, sollte wiederum den klassischen Weg gehen: Schauen, lernen, ein paar Snaps sammeln, um dann früher oder später zu übernehmen. Zwar gerne früher als später, aber am ersten Spieltag der kommenden Regular Season?

Das sahen selbst kühne Optimisten nicht so. Doch Jones hat in den vergangenen Monaten Leistungen sprechen lassen, zunächst in der Vorbereitung im Frühling, dann im Camp, und nun auch in der Preseason.

Newton eröffnete das erste Spiel der Patriots gegen das Washington Football Team (22:13), er brachte bei seinen beiden Drives vier seiner sieben Pässe für 49 Yards zum Mann. Als Jones für ihn auf das Feld kam, gab es warmen Applaus für den Neuen.

Er brachte 13 seiner 19 Pässe zum Mann für 87 Yards, er führte die Patriots zu zwei Fields Goals.

Mac Jones: Guter Auftritt

Und nach dem Spiel ging es in erster Linie darum, wann er Newton als Starter ablöst. Man muss dazu sagen, dass Jones ein gutes Spiel hinlegte, auch abseits der Zahlen. Also auch in Sachen Auftritt, Selbstvertrauen, Führungsqualitäten, Antizipation und Genauigkeit.

Der Tenor: Er agierte so, als hätte er jahrelang nichts anderes getan. Der Hype um den Patriots-Spielmacher der Zukunft dürfte noch weiter zünden, denn er hat gezeigt, warum ihn die Pats haben wollten.

Und er liegt in der Luft, der Wechsel. Die Medien pushen ihn, und vielleicht ist das die fehlende Loyalität, die Newton meint.

Doch so etwas liegt nicht immer nur am Rookie, sondern auch an der Nummer eins. Und da steht Newton nach einer schwachen Saison 2020, in der die Patriots erstmals nach 2008 wieder die Playoffs verpassten, unter Druck. Der MVP von 2015, der nach dem Geschmack der Kritiker oft wie eine schlechte Kopie des MVP von 2015 wirkt, muss abliefern. Anlaufzeit bekommt er keine mehr.

Bill Belichick lässt sich nicht in die Karten schauen

Preseason hin oder her - Trainer Bill Belichick kennt das Geschäft, weiß um die Möglichkeit, dass sich diese Geschichten verselbständigen, eine Eigendynamik entwickeln und für Unruhe sorgen können. Er lässt sich deshalb traditionell nicht in die Karten schauen, er vermeidet es, dass man in seine Aussagen zu viel hinein interpretieren kann.

Er zementierte stattdessen seinen Ruf als Meister der Unverbindlichkeit.

"Wir werden uns das Video ansehen und dann schauen wir", sagte Belichick, auf Jones angesprochen. "Einige gute Dinge, viele Dinge, die wir verbessern können. So wie bei jedem anderen auch. Training ist Training, aber die Dinge passieren in Spielgeschwindigkeit, und das ist etwas, bei dem sich jeder Spieler verbessern muss. Sicherlich auf der Quarterback-Position, aber auch auf jeder anderen Position."

Das sind Mustersätze im Nichts-Sagen.

Cam Newton: Lob für Mac Jones

Lob für Jones gab es dafür von seinem Konkurrenten, der zugleich auch als Vorbild für den jungen Rookie dient.

"Jeder junge Quarterback macht das durch - die Aufregung, die Vorfreude. Er will so perfekt sein, und ich sehe, dass seine Vorbereitung immer tadellos ist", sagte Newton: "Das ist es, was ich an ihm bewundere, in einem so jungen Alter weiß er, wie man sich vorbereitet und er weiß, wenn man ihm schnelle Fragen stellt, wie er darauf antwortet."

Newton kündigte an, Jones weiter zu unterstützen. "Er wird immer besser werden, und wir werden während dieses ganzen Prozesses füreinander da sein, und dafür sind wir hier", sagte Newton.

Die Patriots spielen im Rahmen der Preseason noch bei den Philadelphia Eagles und bei den New York Giants (beide Spiele live im NFL Network auf ran.de). Zwei Chancen, um sich zu zeigen, sowohl für Newton, als auch für Jones. Das Rennen bleibt offen, Jones wird auf dem Gaspedal bleiben.

Denn er weiß: Nicht nur die NFL ist immer für eine Überraschung gut. Bill Belichick auch.

Andreas Reiners

