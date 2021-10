München - Martellus Bennett hat im Podcast "Double Coverage" von Devin und Jason McCourty seinen früheren Teamkollegen Jimmy Garoppolo scharf kritisiert.

Grund dafür ist ein Vorfall zu Beginn der Saison 2016. Der frühere Pats-Tight-End Bennett erklärte, dass Garoppolo sich kurz vor einem Spiel dazu entschied, nicht aufzulaufen. Das Spiel ging prompt verloren: "Er hat sich kurz vor dem Spiel dazu entschieden, nicht zu spielen. Jacoby (Brissett) kam rein, hatte selber einen verletzten Daumen und hat alles gegeben. Aber Jimmy war einfach eine B***h!"

Der Super-Bowl-Champion von 2017 ging sogar noch einen Schritt weiter: "Du kannst mit einer B***h als Quarterback nicht gewinnen."

Seiner Meinung nach wollte der Agent des heutigen 49ers-QB den Körper seines Spielers schützen. Das sei zwar völlig okay, so Bennett, die Entscheidung nicht zu spielen, hätte Garoppolo jedoch auch schon am Donnerstag und nicht erst am Sonntag treffen können, so der 34-Jährige.

In der Saison 2016 war Tom Brady in Folge des "Deflategate" für die ersten vier Spiele gesperrt worden.

Mit Garoppolo und Brissett gewannen die Patriots drei dieser Partien (und verloren die von Bennett erwähnte) und holten am Ende der Saison mit Brady den Super Bowl gegen die Atlanta Falcons. Ende Oktober 2017 wurde Garoppolo zu den San Francisco 49ers getradet.

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.