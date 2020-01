München/New England - Dante "Scar" Scarnecchia gewann mit den New England Patriots insgesamt fünf Super Bowls und war lange Zeit ein wichtiger Teil der Patriots-Dynastie. Nun beendet der 71-Jährige seine Karriere als Offensive Line Coach. Bei den Patriots hinterlässt er dabei eine riesige Lücke.

Lobende Worte zum Abschied

"Es war ein Privileg, solange mit Dante zu coachen", gab Patriots-Head-Coach Bill Belichick in einem Statement an: "Bereits vor seinem ersten Rücktritt und dauerhaft über den zweiten Akt hinweg, wusste ich, dass Dante einer der besten Assistenz-Coaches aller Zeiten ist."

Auch Team-Besitzer und CEO Robert Kraft äußerte sich zum Rücktritt. "Dante Scarnecchia war in jeder Hinsicht unglaublich. Er hat mit den Spielern hart trainiert und jeden mit Respekt behandelt. Die New England Patriots sind besser geworden aufgrund von Dante Scarnecchia und er wird hier immer ein Zuhause haben", sagte er in einem Statement.

Über Instagram bedankte sich zudem Superstar Tom Brady: "Es war ein Privileg, mit Dante über zwei Jahrzehnte hinweg zu spielen und zu arbeiten. Die Definition des 'Patriot Way' - konstant und verlässlich JEDEN TAG!"

Rücktritt Nummer zwei

Scarnecchia ist bereits 2013 in den Ruhestand getreten, kam aber 2016 vor der Saison als Offensive Line Coach zu den Patriots zurück. Insgesamt coachte er 36 Jahre in der NFL, 34 davon bei den New England Patriots. In New England assistierte er unter sieben verschiedenen Head Coaches.

Gegenüber Ian Rapoport vom "NFL Network" äußerte sich auch Scarnecchia selbst zu seinem wohl verdienten Ruhestand: "Man weiß nie was passiert in diesem verrückten Geschäft. Insgesamt 48 Spielzeiten Football zu coachen ist einfach unglaublich und ich habe nicht ansatzweise geglaubt, dass es so lange geht. Ich werde in ein paar Wochen 72, ich denke die Zeit ist gekommen."

"Scar" gilt allgemein als einer der besten Assistenztrainer der Liga, weshalb es eine große Herausforderung für die Patriots sein wird, diesen in der Offseason zu ersetzen.

Among the greatest to ever do it.



Thank you and congrats on retirement: https://t.co/GBoXWDxVgf — New England Patriots (@Patriots) January 28, 2020

