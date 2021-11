München/Foxborough - Bill Belichick ist einer der besten Head Coaches aller Zeiten in der NFL. Da sind sich sowohl (ehemalige) Kollegen als auch Konkurrenten einig. Was das Verständnis für Football, gerade auf der defensiven Seite des Balles, angeht, ist der Coach der New England Patriots über jeden Zweifel erhaben.

Doch der 69-Jährige ist nicht nur Head Coach, sondern auch de facto General Manager des Teams, auch wenn er offiziell nicht so bezeichnet wird. Er hat das letzte Wort bei Trades, Free Agency und Draft.

Doch gerade beim Draft schwächelte Belichick zuletzt. Vor dem Draft 2021 zog er insgesamt 53 Spieler seit 2015, also einen ganzen Kader. Davon schaffte es nur einer in den Pro Bowl, das war Punter Jake Bailey im Jahr 2020. Nur bei zwei Teams starteten die gedrafteten Spieler in diesem Zeitraum in weniger Spielen als in New England.

Rookies der Patriots liefern

Nach einem schwachen letzten Jahr (7-9) sind die Patriots momentan eins der heißesten Teams der AFC und der ganzen NFL. Vier Siege am Stück feierte der sechsfache Super Bowl Champion zuletzt und ist auf Playoff-Kurs.

Der Star derzeit ist natürlich Mac Jones. Der Quarterback spielt eine hervorragende Saison, legte gegen die Cleveland Browns ein Passer Rating von 142,1 auf und warf drei Touchdowns gegen eine bis dato hervorragende Defense. Er war der erste Pick der Patriots im vergangenen Draft.

"Er ist unglaublich schlau", sagte Ex-NFL-Coach Rex Ryan bei "ESPN" über Jones. "Er wirft seine Receiver frei. Er wirft den Ball, bevor sie offen sind, genau das braucht es in dieser National Football League."

Doch Jones ist nur einer der vielen Rookies der Patriots, die dem Team zum aktuellen Erfolg verhelfen. Running Back Rhamondre Stevenson erlief gegen die Browns 100 Yards Raumgewinn und erzielte zwei Touchdowns. Er war der 120. Pick im 2021er Draft.

Doch auch in der Defense hatten die Patriots 2021 möglicherweise ein goldenes Händchen: Defensive Tackle Christian Barmore ging in der 2. Runde nach New England, für ihn tradeten die Patriots sich sogar hoch. Er ist neben Lawrence Guy ein Grund für die in diesem Jahr hervorragende Defensive Line der Patriots.

"Er ist groß, er ist stark, er arbeitet jeden Tag hart und hat sich schon stark verbessert. Er macht einen sehr guten Job", kann Bill Belichick nur Gutes über seinen Defensive Tackle sagen.

Auch frühere Picks liefern: Erst wenig Spielzeit, jetzt Leistungsträger

Das sind nur die aktuellen Rookies, die bei den Mannen aus Foxborough derzeit groß aufspielen, doch auch Spieler aus früheren Drafts, die schon als Fehlschläge abgestempelt wurden, zeigen nun, was sie drauf haben.

Allen voran Strong Safety Kyle Dugger. Er kam vom Division Two College Lenoir-Rhyne und war der erste Patriots-Draft-Pick aus dem Jahr 2020. Spielte er vergangene Saison nur wenig, hat er nun sein Breakout-Jahr: 38 Solo Tackles, drei verteidigte Pässe und drei Interceptions nach zehn Spielen ist Pro-Bowl-Niveau. Zum Vergleich: Jamal Adams hat in seiner ganzen Karriere drei Interceptions.

"Er ist ein unglaublich schlauer Spieler. Wir können ihn überall benutzen, ob Mannverteidigung, Blitzes oder an der Line of Scrimmage", lobt Belichick seinen jungen Safety.

Gleiches gilt für Running Back Damien Harris. Der 24-Jährige wurde 2019 in der dritten Runde von den Patriots gedraftet und sorgte bei vielen für hochgezogene Augenbrauen. Nachdem Harris nur vier Läufe in der ganzen Saison hatte, wurde er bereits als Fehler abgestempelt.

In dieser Spielzeit ist Harris der beste Rusher der Patriots, in neun Spielen gelangen ihm 547 Yards und sieben Touchdowns. Das Händchen und das Auge von Belichick scheint sich in dieser Saison auszuzahlen. Und am Ende ist New England noch lange nicht.

Späte Picks und undrafted Rookies: Belichicks Faustpfand

Jenes Auge für Talent war bei Belichick übrigens nie bestritten. Nicht umsonst holte er spät Tom Brady (Stelle 199 im Jahr 2000) und Julian Edelman (Stelle 232 in 2009), zwei zukünftige Mitglieder der Patriots Hall of Fame.

Auch ist er bekannt dafür, das Potential der undrafted Rookies zu erkennen, die für die Training Camps zu jedem Team stoßen.

Mit den Cornerbacks Jonathan Jones und J.C. Jackson sowie den Wide Receivern Jakobi Meyers und Gunner Olszewski sowie dem Deutschen Jakob Johnson, der ebenfalls als undrafted Free Agent galt, hat er bereits einige übersehene Talente zu gestandenen NFL-Profis geformt.

Die Patriots-Zukunft ist rosig

Schaut man sich das Starting Lineup der Patriots gegen die Cleveland Browns an, so sind 15 der 24 Starter (inklusive Kicker und Punter) ehemalige Draft Picks von Belichick. Dabei werden hochkarätige Spieler wie Matthew Slater, Damien Harris und Jamie Collins gar nicht mitgezählt.

Durch die vielen Eigengewächse und Spieler, die noch auf dem Rookie-Vertrag spielen, konnte New England übrigens auch viel Geld in der Free Agency ausgeben. Matthew Judon, Hunter Henry, Kendrick Bourne und Co. kosteten Belichick insgesamt über 130 Millionen Dollar. Cap Space, der da ist und in den kommenden Jahren dank des neuen TV-Vertrags der NFL noch üppiger wird.

Gegen die Atlanta Falcons eröffnen die Patriots in der Nacht auf Freitag Woche elf der NFL (Highlights am Freitagmorgen auf ran.de). Das Ziel wird sein, die Siegesserie auszubauen und die Playoff-Ränge zu festigen.

Doch auch wenn das nicht klappt und die Playoff-Ränge verpasst werden. Die Zukunft im Südwesten von Boston sieht derzeit sehr rosig aus. Auch dank Belichick, der das Auge für Talente beim Draft wiedergefunden hat.

Kai Esser

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.