München/Foxborough - Da dürfte einigen Anhängern der New England Patriots kurz das Herz in die Hose gerutscht sein. Starting-Quarterback Cam Newton hat sich an der Hand verletzt und musste eine Trainingseinheit im Rahmen der OTAs abbrechen.

Leichte Entwarnung

Die Verletzung entstand vermutlich bei einem Drill, bei dem die Quarterbacks Gegenständen ausweichen mussten. So soll die Mobilität der Signal Caller gegen den Pass Rush geschult werden.

Während es von offizieller Seite noch keine Auskunft über die Schwere von Newtons Handverletzung gibt, zitiert "ESPN" eine der Franchise nahe stehende Quelle, die sagte es sei "alles in Ordnung" mit Newton.

Mehr Snaps für Jones

Profitiert von Newtons Ausfall im Training haben die anderen Quarterbacks der Patriots. First-Round-Pick Mac Jones, Jarrett Stidham und Veteran Brian Hoyer teilten sich die Snaps in Newtons Abwesenheit.

Obwohl offiziell noch nicht bekannt ist, wie schwer die Verletzung an der Hand wirklich ist: Newton wird wahrscheinlich nicht allzu lange ausfallen. Bis zum Saisonstart am 9. September ist ja auch noch massig Zeit. In seiner Abwesenheit könnten jedoch die anderen Quarterbacks um Mac Jones ihre Ansprüche auf den Job des Starting-Quarterbacks untermauern.

