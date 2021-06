München – Cam Newton hat schon immer polarisiert.

Nicht nur als Typ, sondern auch als Sportler, als Quarterback. So auch in seiner ersten Saison bei den New England Patriots, die schwierig verlief. Der Spielmacher war mit ein Grund dafür, warum das Team mit einer 7:9-Bilanz erstmals seit 2008 die Playoffs verpasst hat.

"Füttere deinen Fokus"

Die Kritik war im Jahr eins nach der Ära Tom Brady natürlich besonders laut. Auch die an Newton. Eine Situation, mit der Newton umzugehen weiß, wie er nun bei einer Fragerunde mit seinem eigenen Coach George Whitfield verriet.

Für die ganzen Hater hat er ein Mittel: "Füttere deinen Fokus. Füttere ihn. Wenn der Hass nicht in meinem Fokus ist, füttere ich ihn nicht", so Newton: "Ich ernähre mich von ihm, aber ich füttere ihn nicht."

Er will sich von dem Hass nicht verärgern oder leiten lassen, sonst komme nur Wut oder Ärger dabei heraus, so Newton.

Vielmehr wolle er ihn als Antrieb nutzen. "Ich beschäftige mich nicht damit, was eine Person sagt, ich nutze es einfach zu meinem Vorteil und füttere damit, was ich will", so der 32-Jährige.

Newton wird – Stand jetzt – wohl als Starter in die neue Saison der Patriots gehen. Das hatte zumindest Trainer Bill Belichick angekündigt. Aktuell hat Newton beim Kampf um den Stammplatz drei Konkurrenten: Erstrundenpick Mac Jones, Jarrett Stidham und Brian Hoyer.

