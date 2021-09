München/Foxborough - Cam Newton oder Mac Jones - wer wird die New England Patriots als Starting-Quarterback in die Saison 2021 führen?

Head Coach Bill Belichick entschied sich für den Erstrundenpick, während Veteran Newton entlassen wurde. Dass die Entscheidung letztlich pro Jones ausfiel, überraschte den 23-Jährigen allerdings nicht.

Mac Jones "nicht wirklich" überrascht

"Nicht wirklich. Ich habe schon immer gesagt, dass ich mich darauf vorbereite, Starter zu sein. Ich habe die Chance, eine Menge Spielpraxis zu bekommen. Nichts ändert sich wirklich. Ich versuche nur, ein guter Teamkollege zu sein, jeden Tag die Spielzüge zu lernen, das zu korrigieren, was ich falsch mache und auf Josh (McDaniels, Offensive Coordiator, Anm. d. Red.) und alle Jungs im Quarterback-Raum zu hören und die Ratschläge anzunehmen", so Jones auf Nachfrage beim Radiosender "WEEI".

Für seinen einstigen Konkurrenten in Foxborough hat der 15. Pick des Drafts 2021 indes nur lobende Worte übrig. "Cam ist offensichtlich ein großartiger Kerl, ein großartiger Spieler und hoffentlich landet er irgendwo", sagte der ehemalige Alabama-Spielmacher und beschreibt den 32-Jährigen zudem als "sehr guten Mentor" - und das, obwohl der Rookie dem Routninier das Playbook beigebracht haben soll.

Patriots empfangen die Dolphins

Zudem kündigte der neue Hoffnungsträger in New England an, sich auch in Zukunft mit Newton austauschen zu wollen. "Ich weiß, dass wir in Kontakt bleiben werden. Seit ich hierher gekommen bin, wusste er, dass ich hier bin, um ihm zu helfen und er war hier, um mir zu helfen. Also hatte ich nie das Gefühl, dass wir aneinandergeraten sind oder so etwas", fand Jones nur positive Worte.

Seinen neuen Posten bezeichnete er darüber hinaus als "tolle Möglichkeit" und etwas, was er "schon immer sein wollte".

Erstmals beweisen wird sich Jones am kommenden Sonntag, wenn seine Patriots zum Saisonauftakt die Miami Dolphins empfangen.

