München – In seinem 20. Jahr kann man schon mal durcheinander kommen. Das ist bei den ganzen Rekorden nicht verwunderlich. Und mit 42 Jahren ist es dann auch verzeihlich, wenn man eine Bestmarke nicht auf dem Schirm hat.

Es ist die x-te in der langen und erfolgreichen Karriere von Tom Brady.

Wenn der Quarterback mit seinen New England Patriots am Sonntag am letzten Spieltag der Regular Season gegen die Miami Dolphins (Sonntag ab 18 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) als Starter aufs Feld geht, ist er der erste 42-Jährige und damit älteste Spieler in der 100-jährigen Geschichte der NFL, der eine ganze Saison als Starter hinlegt.

"Hoffentlich machen wir weiter so"

Die frohe Kunde wurde ihm durch die Medien überbracht. "Es ist gut, dem Team zur Verfügung zu stehen. Das ist ziemlich cool. Das wusste ich nicht. Hoffentlich machen wir weiter so", sagte er.

Denn: "Dies ist eine wichtige Zeit im Jahr. So wichtig wie das erste Spiel des Jahres ist, so wichtig ist das letzte Spiel. Dies ist wie ein Playoff-Spiel für uns. Ich bin froh, dass ich anfangen kann und hoffe, dass ich gut spielen kann."

Die Patriots haben sich am 15. Spieltag für die Playoffs qualifiziert, am 16. die Division gewonnen. Für eine Bye Week und den direkten Einzug in die Divisional Playoffs brauchen sie nun noch einen Sieg gegen die Dolphins. Oder eine Niederlage der Kansas City Chiefs, die zeitgleich gegen die Los Angeles Chargers spielen (im Livestream auf ran.de).

So oder so: Zurücklehnen ist nicht.

Brady betonte in dem Zusammenhang, wie viel ihm das Spiel auch mit 42 noch gibt. Auch ohne die ganzen Rekorde. Er fühle sich wie ein kleines Kind, sagte er, wie zu der Zeit, als er den anderen Kindern auf dem Parkplatz am Candlestick Park die Bälle zuwarf.

Wie ein kleines Kind

Ganz grundsätzlich hat sich daran bis heute nichts geändert. "Ich fühle mich wie ein Kind und ich denke, es ist wichtig, das Spiel immer noch so anzusehen."

Freuen kann er sich dann Anfang Januar wieder: Dann ist er der älteste Quarterback, der als Starter in ein Playoff-Spiel geht.

Man sollte ihn vorher zur Sicherheit daran erinnern.

