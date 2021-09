Foxborough/München - Die New England Patriots trauern um den dreimaligen Super-Bowl-Gewinner David Patten.

Wie Pattens Agent Sam Gordon bei "ESPN" bestätigte, verstarb der frühere Wide Receiver am Donnerstag im Alter von 47 Jahren. Weitere Details sind nicht bekannt.

"Unsere Herzen sind gebrochen. Er war ein sehr gläubiger Mensch. Er liebte New England", sagte Gordon. Insgesamt spielte der Wide Receiver zwar in seinen zwölf NFL-Jahren für fünf verschiedene Teams, aber am meisten in Erinnerung ist seine Zeit bei den Patriots.

Patten: Zeit bei den Patriots Highlight

Dort spielte er von 2001 bis 2004 und fing im Super Bowl 2001 den einzigen Offensiv-Touchdown der Pats im Duell mit den Los Angeles Rams. Nach seinem Rücktritt im Jahr 2010 bezeichnete Patten seine Zeit in Foxborough als Highlight seiner Laufbahn.

Insgesamt gelangen Patten in seiner NFL-Laufbahn 324 Receptions für 4.715 Yards und 24 Touchdowns.

