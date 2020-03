München - Nach 20 Jahren ist das Kapitel Tom Brady bei den New England Patriots zu Ende. Dass es eine ganz besondere Beziehung war, zeigt nun eine riesige Abschieds-Nachricht von den New England Patriots und der Familie um Franchise-Besitzer Robert Kraft in der "Tampa Times".

Auf einer kompletten Seite wünschen die alten Weggefährten dem neuen Quarterback der Tampa Bay Buccaneers dort unter der Überschrift "Thank You Tom" alles Gute.

Die komplette Anzeige im übersetzten Wortlaut:

"Danke, Tom

20 großartige Jahre lang hast du alles für uns gegeben. Als du als Sechstrundenpick und beste Entscheidung der Franchise-Geschichte gekommen bist, konnte sich niemand all das vorstellen, was du erreich würdest und einer ganzen Region bedeuten könntest. Jetzt verlässt du New England nach zwei Jahrzehnten der Dominanz als GOAT und bist für immer ein Teil unserer Familie.

Deine Leidenschaft für das Spiel, dein Ehrgeiz und dein stetiges Streben nach Perfektion brachte noch nie dagewesene sechs Super-Bowl-Siege, neun Conference-Titel und 17 Division-Titel. Du wirst nicht nur wegen deiner Erfolge auf dem Platz als der Größte der Geschichte gesehen, sondern auch wegen deines noch besseren Charakters. Danke, Tom, für deine zahllosen Dienste für die New England Patriots. Wir wünschen dir und deiner wunderschönen Familie anhaltenden Erfolg. Es wird nie einen anderen Tom Brady geben.

An die Buccaneers-Fans und die Menschen in Tampa Bay: Passt gut auf ihn auf. Ihr habt einen ganz großen.

In Liebe und Wertschätzung

Familie Kraft und die New England Patriots"

Du willst die wichtigsten News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.