München - Nerven flattern, Head Coaches ziehen jedes vorhandene Ass aus dem Ärmel, Fans zittern: Die Playoffs sind zum Greifen nahe. Am Sonntag, 22. Dezember, ab 18 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de, empfangen die Tennessee Titans die New Orleans Saints zu einem richtungsweisenden Duell. Die Titans (8-6) benötigen einen Sieg, um im Rennen um die Wildcard-Plätze dran zu bleiben, die Saints (11-3) spielen um die Vorherrschaft in der NFC.

Im Rampenlicht stehen die beiden Quarterbacks. Auf der einen Seite der Rekordbrecher Drew Brees, auf der anderern Ryan Tannehill, der sich zu einer Art Heilsbringer entwickelt hat.

ran.de hat die wichtigsten Daten und Fakten zur Partie.

So lief es bislang

Tennessee Titans: "Tannehill Titans" lautet der neue Spitzname des Teams aus Nashville. Quarterback Ryan Tannehill stellt unter Head Coach Mike Vrabel Karrierebestwerte auf - in seinem achten Jahr als Profi. Doch auch der aufblühende Signal Caller konnte die 24:21 Niederlage im Division-Duell gegen die Houston Texans nicht abwenden.

Durch die Niederlage haben die Texans im Wettstreit um die AFC South die Nase vorn - die Titans, die am 17.Spieltag erneut gegen die Texans antreten, würden mit einem Sieg das Rennen auf der Zielgeraden spannend machen.

New Orleans Saints: Den NFC-South-Titel haben die Saints bereits seit einigen Spieltagen in der Tasche - zum dritten Mal in Folge. Vergangene Woche erwarf Quarterback Drew Brees seinen 541. Touchdown und stellte damit einen neuen NFL-Bestwert für geworfene Touchdowns in einer Karriere auf.

Der 40-Jährige spielt, trotz längerer Pause wegen einer Daumenverletzung, eine bärenstarke Saison. Nutznießer seiner Leistungen ist Passempfänger Michael Thomas. Der Wide Receiver sammelte in der aktuellen Spielzeit 133 Catches für 1552 Yards und acht Touchdowns.

Personalsituation

Tennessee Titans: "Ich erwarte, dass er seine Versuche verwandelt", sagte Vrabel über die Erwartungshaltung an den neuen Kicker Greg Joseph. Die Position des Kickers bereitet den Titans die gesamte Saison Kopfschmerzen, nun soll es Joseph richten.

Running Back Derrick Henry, den seit Wochen eine Oberschenkelverletzung plagt, trainierte mit und dürfte am Sonntag auflaufen. Weniger sicher ist der Einsatz von Wide Receiver Adam Humphries, den eine Sprunggelenksverletzung im Training zum Zuschauen zwingt.

New Orleans Saints: Head Coach Sean Payton bangt um das Safety-Duo Chauncey Gardner-Johnson und Vonn Bell. Beide konnten unter der Woche nicht am Training teilnehmen. Als mögliche Notlösung wurde Safety D.J. Swearinger verpflichtet.

Darauf kommt es an

Tennessee Titans: Fünf Mal in dieser Saison erlief Running Back Henry 100 Yards oder mehr - jedes dieser fünf Spiele entschieden die Titans zu ihren Gunsten. Der ehemalige Heisman-Sieger muss zahlreiche Laufversuche gegen die Saints erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass die Titans nicht sofort ins Hintertreffen geraten.

Ryan Tannehill to AJ Brown can’t be stopped. Brown just burns with a hesitation release and Tannehill drops it in the hole. pic.twitter.com/TRUAqse1Ra — Rob Paul (@RobPaulNFL) December 15, 2019

Im Passspiel entwickelt sich Rookie A.J. Brown zu einem der besseren Receiver der Liga. Der 22-Jährige erzielt pro Fang durchschnittlich einen Raumgewinn von 19 Yards (zweitbester Wert der Liga bei mindestens 30 Catches). Der schnelle Wideout hat immer ein "Big-Play" in petto.

New Orleans Saints: Das Spielkonzept für das Team aus New Orleans könnte simpler nicht sein: Gebt Brees den Ball. Der Routinier findet regelmäßig und beinahe fehlerfrei seine Anspielstation. Dabei spielt es keine Rolle, ob Michael Thomas, ein unerfahrener Receiver oder der dritte Quarterback (Taysom Hill) der Passempfänger ist.

Spannend wird das Duell zwischen Cornerback Marshon Lattimore und Brown sein. Beide zeichnen sich durch herausragende Athletik aus, wer kann die Oberhand gewinnen?

Fantasy-Tipp

Für den ran-NFL-Fantasy-Manager empfehlen wir, wie so oft in dieser Saison, Michael Thomas. Der Passempfänger tritt gegen eine Defensive an, knapp 258 Passing Yards pro Spiel zulässt. Brees wird seiner Lieblingsanspielstation zahlreiche möglichkeiten geben, abzuliefern.

