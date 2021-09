München - Ein Heimspielauftakt 880 Kilometer von zu Hause entfernt - für die New Orleans Saints wird das an diesem Sonntag Realität, wenn das Team aus Louisiana die Green Bay Packers in Jacksonville empfängt. Nötig macht es Hurrikan Ida und die von ihm angerichteten Zerstörungen in der Stadt am Lake Pontchartain.

Wenn es nach Bürgermeisterin LaToya Cantrell geht, müssen die Saints jedoch nur dieses eine Mal ausweichen. Die Demokratin betonte vor dem Saisonstart, dass das Heimspiel gegen die New York Giants am 3. Oktober allem Anschein nach im Caesers Superdome - bis Juli noch Mercedes-Benz Superdome - ausgetragen werden könnte.

Ceasers Superdome wohl ohne strukturelle Schäden

Das wäre der Auftritt in Week 4. Zwischendurch stehen die Auswärtspartien bei den Carolina Panthers und den New England Patriots an. Es heißt, die Arena der Saints hätte keine strukturellen Schäden infolge des Unwetters erlitten, größeres Problem sei der zwischenzeitliche Stromausfall in der gesamten Stadt.

Zuletzt mussten die Saints vor 16 Jahren wegen Hurrikan Katrina in fremde Stadien ausweichen. Damals hieß die Heimspielstätte noch Louisiana Dome und hielt als Notunterkunft für Zehntausende Unwetter-Flüchtlinge her.

Die Franchise trug ihre Heimspiele derweil in San Antonio, Baton Rouge und in einem Fall sogar in New York aus. Es gelangen insgesamt nur drei Saisonsiege.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.