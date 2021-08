München - Zwischen Michael Thomas und den New Orleans Saints scheint aktuell so einiges nicht zu stimmen.

Nun berichtet "Nola.com" (The New Orleans Advocate), dass der Wide Receiver in der Offseason über Monate hinweg Anrufe seiner Franchise ignoriert haben soll.

Demnach hat der Passempfänger drei Monate lang keinen Anruf von Head Coach Sean Payton, Wide-Receiver-Coach Curtis Johnson und dem Direktor der Sportmedizin Beau Lowery, der das Team mittlerweile verlassen hat, angenommen.

Das Trio soll immer wieder versucht haben, bei Thomas anzurufen, um sich über den Status seiner Knöchelverletzung zu informieren.

Payton sauer auf Thomas

Die medizinische Abteilung der Saints hatte ihm bereits unmittelbar nach dem Ende der vergangenen Postseason zu einer Knöchel-OP geraten. Thomas holte sich aber eine zweite Meinung ein und entschied sich, vorerst einen konservativeren Ansatz zu wählen. Weil dieser nicht funktionierte, ließ sich der Receiver im Juni doch operieren.

Die nun notwendige Genesungszeit führt dazu, dass er zu Beginn der Saison mehrere Spiele verpassen wird. Vor wenigen Tagen hatte sich Cheftrainer Payton bereits dazu geäußert und erklärt, dass Thomas sich früher hätte operieren lassen sollen.

