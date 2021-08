München/New Orleans - Die New Orleans Saints haben am Montag das Training in ihrer vorübergehenden Heimat in Dallas aufgenommen, nachdem Hurrikan Ida am Sonntag den Süden Louisianas verwüstet hatte.

Nach der Evakuierung aus dem "Big Easy" trainiert das Team drei Tage lang im AT&T Stadium der Dallas Cowboys. Das abschließende Preseason-Spiel gegen die Arizona Cardinals am vergangenen Samstag war zuvor bereits abgesagt worden.

Saints-Head-Coach Sean Payton erklärte, ihm seien keine nennenswerten Schäden an der Trainingsanlage des Teams in Metairie, Louisiana, bekannt.

Er gehe jedoch davon aus, dass die Mannschaft auch nächste Woche wegen der weitverbreiteten Stromausfälle und weiterer Schäden in der Region nicht wieder auf dem Teamgelände trainieren kann.

"CNN" berichtet, dass der Sturm im Südosten Louisianas katastrophale Schäden hinterlassen hat und mindestens eine Person getötet wurde.

Saints-Ownerin spendet für Hurrikan-Opfer

Die Besitzerin der New Orleans Saints, Gayle Benson, spendete eine Million Dollar an den "Gulf Coast Renewal Fund", um Louisiana bei der Erholung von den Folgen des Hurrikans zu unterstützen.

Die Saints gaben die Spende am Montag bekannt und erklärten, dass "wir als Organisation alles in unserer Macht Stehende tun wollen, um denen zu helfen, die vom Sturm betroffen sind".

Der Erklärung zufolge wird das Team mit den Behörden in Kontakt bleiben und denjenigen, die Hilfe benötigen, die Nutzung der Einrichtungen des Teams anbieten.

Saisonstart der Saints in Heimstadion in Gefahr?

Die Saints empfangen die Green Bay Packers am 12. September zu ihrem Auftaktspiel in der NFL-Saison 2021. Ob die Partie im heimischen Stadion stattfinden kann, steht noch in den Sternen.

In besagtem Statement erklärte der Klub, dass der Caesars Superdome "nur geringfügig beschädigt wurde und darauf vorbereitet sein wird, Spiele auszutragen, sobald die Infrastruktur der Stadt dies zulässt".

Die Stadionverwaltung gibt sich dementsprechend optimistisch. "Es ist noch zu früh, um festzustellen, ob wir das Spiel austragen können oder nicht, aber aus infrastruktureller Sicht können wir ein Footballspiel durchführen", erklärte Doug Thornton, der Vizepräsident für Stadien bei "ASM Global".

Head Coach Payton zeigt sich zurückhaltender und verweist auf die derzeit vorrangigen Themen: "Wir haben noch nichts in Bezug auf das Eröffnungsspiel gehört. Natürlich werden wir einen Plan B haben. Viele Dinge haben für unsere Stadt aber Priorität und sind wichtiger."

Hurrikan-Beinflussungen kein Neuland für Saints

In der Vergangenheit wurden die Saints bereits mehrfach durch Wirbelstürme zum kurzfristigen Umplanen gezwungen.

Nach Hurrikan Katrina trugen das Team 2005 seine Heimspiele in drei verschiedenen Städten aus und trainierten an verschiedenen Orten.

Die Rückkehr des Teams nach New Orleans und die erfolgreiche Saison 2006, in der das NFC Championship Game erreicht wurde, fungierten dann als symbolische Botschaft der Hoffnung für die Stadt, die sich immer noch vom Sturm erholte.

Im Jahr 2008 spielten die Saints ihr Auftaktspiel der regulären Saison gegen die Tampa Bay Buccaneers im Superdome, nur sechs Tage nachdem Hurrikan Gustav über New Orleans hinweggezogen war und das Team gezwungen hatte, zu evakuieren und in Indianapolis zu trainieren.

Daniel Kugler

