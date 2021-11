München - Ganze drei Spiele hat Saints-Quarterback Taysom Hill inzwischen aufgrund einer Kopfverletzung verpasst. In Woche fünf zog sich der 31-Jährige im Spiel gegen das Washington Football Team eine Gehirnerschütterung zu.

Nun hat die Allzweckwaffe der Saints zum damaligen Geschehen Stellung bezogen und erklärt, dass er sich an die 45 Minuten nach dem Hit nicht erinnern kann. "Ich erinnere mich an die Route, ich erinnere mich an das Spiel, das war's dann auch schon", sagte Hill im Gespräch mit US-Reportern.

Hill kann sich nicht erinnern

Und weiter: "Ich war nie bewusstlos, aber ich erinnere mich nicht daran. Es gibt ein Fenster von rund 45 Minuten, von dem ich nichts mehr weiß. Ich erinnere mich, dass ich in der Umkleidekabine war, das war das Erste. Es ist keine ideale Situation, wenn man so einen Schlag bekommt und dann eine Erinnerungslücke hat. Jedes Mal, wenn man mit Kopfverletzungen zu tun hat, ist das eine beängstigende Sache", so Hill weiter.

Dennoch betonte der Saints-Profi, er habe zu keinem Zeitpunkt daran gezweifelt, dass er sich erholen würde. "Ich hatte nie das Gefühl, dass meine vollständige Genesung in Gefahr war."

Der 31-Jährige wurde beim Versuch einen Pass zu fangen von Washington-Cornerback William Jackson mit voller Wucht am Kopf getroffen. Die Schiedsrichter bestraften ihn und das Football Team wegen unnötiger Härte.

Keine Entschuldigung von Jackson

Eine Entschuldigung hat Hill vom Cornerback bis heute nicht gehört. Auch erkundigte sich Jackson nicht nach dem Gesundheitszustand des Saints-Profis.

Bei der Betrachtung der Szene hatte der Spielmacher, der in dieser Situation als Receiver spielte, zudem das Gefühl, dass Jackson bewusst auf seinen Kopf gezielt hat. Als "dreckig" wollte er die Aktion aber dennoch nicht bezeichnen. "Es sah auf jeden Fall so aus, als hätte er nicht versucht, den Ball zu erwischen. Aber ich habe noch nie in der Defense gespielt und weiß deshalb nicht, wie das ist", erklärte Hill weiter.

In der vergangenen Woche kehrte er erstmals seit Woche fünf wieder auf den Trainingsplatz zurück.

