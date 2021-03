München/Cleveland - Hiobsbotschaft für die New Orleans Saints: Marshon Lattimore sitzt im Gefängnis.

Der Star-Cornerback wird verdächtigt, eine geladene Waffe mit sich getragen zu haben. Zudem soll der 24-Jährige nicht der rechtmäßige Besitzer der Pistole sein. Dies gab die zuständige Polizeibehörde in Cleveland, Ohio bekannt.

Der 24-Jährige wurde in seiner Heimatstadt am späten Donnerstagabend (25. März 2021) gemeinsam mit drei weiteren Männern bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Die Beamten entdeckten die Waffe und nahmen Lattimore sowie seine Begleiter, denen unerlaubter Besitz beziehungsweise unsachgemäßer Gebrauch von Schusswaffen vorgeworfen wird, in Gewahrsam.

Lattimores Anwalt spricht von "Missverständnis"

Alle vier Männer wurden in das Gefängnis des Verwaltungsbezirks Cuyahoga County gebracht. Zu einer Anklage gegen den dreimaligen Pro Bowler kam es bislang noch nicht.

"Wir glauben, dass es sich um ein Missverständnis handelt und sind der Überzeugung, dass die Lage klarer wird, wenn wir mehr Informationen von den zuständigen Behörden bekommen haben", ließ Marcus Sidoti, der Rechtsanwalt des NFL-Verteidigers, verlauten.

Die Franchise selbst hat sich bislang noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

In der vergangenen Saison war der elfte Pick des Drafts 2017 ein wichtiger Bestandteil der Saints-Defense. Lattimore stand in 16 Partien auf dem Rasen, verzeichnete 65 Tackles (zwei für Raumverlust) und fing zwei Interceptions. Sein Vertrag in New Orleans läuft noch bis zum Ende der Spielzeit 2021.

