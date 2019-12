München - Das war mal ein richtig fettes Weihnachtsgeschenk, das die NFL Markus Golden unter den Baum gelegt hat.

Nach der nachträglichen Überprüfung des Spiels seiner New York Giants gegen die Washington Redskins (41:35 n.V.) wurde der halbe Sack des Linebackers an Washingtons Dwayne Haskins anfangs des dritten Drittels neu bewertet. Die Auswertung sieht nun den vollen Sack bei Golden. Zuvor hatte er sich den Sack mit seinem Teamkollegen Lorenzo Carter teilen müssen, der Haskins am Knöchel gehalten hatte.

Markus Golden: Millionenbonus dank Statistikkorrektur

Durch diese Statistikkorrektur kommt der 28-jährige Linebacker in der laufenden Saison nun auf zehn Sacks - und diese Marke bringt ihm einen Extrabonus von einer Million Dollar ein.

Vor Saisonbeginn hatte Golden bei den Giants einen Einjahresvertrag über 3,75 Million Dollar zusätzlich eines Ein-Million-Bonus unterschrieben, sollte er in der Saison Sacks in zweistelliger Anzahl erreichen. Diesen Bonus kann der Linebacker nun einsacken.

Golden selbst ist mächtig stolz auf seine Leistung: "Es ist stets mein Ziel, Sacks im zweistelligen Bereich zu erreichen. Es ist so eine Status-Sache. 9,5 ist eben doch ein großer Unterschied zu 10 und es fühlt sich gut an, dieses Ziel zu erreichen."

Bereits im Jahr 2016 hatte Markus Golden, damals noch für die Arizona Cardinals, 12,5 Sacks erzielt. Nach einer Knieverletzung im Jahr darauf konnte er 2017 und 2018 nur noch je 2,5 Sacks für sich verbuchen.

Nach Knieverletzung: Leistungsexplosion von Golden

Im Trikot der New York Giants nun also wieder diese Leistungsexplosion. Golden ist nach Jason Pierre-Paul (12,5) der erste Giants-Spieler seit 2014, der zehn oder mehr Sacks in einer Saison erreichen konnte.

Aber nicht nur bei den Sacks ist Golden derzeit führend in seinem Team. Der 28-Jährige ist der beste Pass Rusher der Giants und liegt auch in den Kategorien Tackles for loss (17) und Quarterback Hits (27) teamintern vorne und hat damit mehr als doppelt so viele Sacks und Quarterback Hits auf seinem Konto als sonst einer seiner Mitspieler.

